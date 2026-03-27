Cómo hacer chimichurri para pizza: la receta con un toque maestro de la pizzería de barrio

Hablar de pizza en Argentina es hablar de una receta que nos convoca cualquier día de la semana. Ya sea al molde, a la piedra, a la parrilla o al horno de barro, hay un elemento que separa a una pizza rica de una verdaderamente inolvidable: el chimichurri.
Esa salsita mágica que los maestros pizzeros pincelan sobre la masa al sacarla del horno o que dejan en la mesa en un frasquito, es el alma de la fiesta, destacándose entre todos los ingredientes.
Y la buena noticia es que no hace falta tener una pizzería para lograr ese sabor exacto del chimichurri que preparan los expertos. Hacer esta receta de chimichurri en casa es fácil, rápida y, sobre todo, un camino sin retorno.
El secreto del chimichurri para pizza es que busca complementar la salsa de tomate y el queso derretido sin opacarlos.
El adobo para las carnes suele tener un carácter más avinagrado y fuerte, mientras que el que es para pizza es más herbáceo, con un protagonismo absoluto del ajo, el orégano y un toque de ají molido para despertar el paladar.
Además, suele llevar una base de aceite más neutro para que corra bien sobre las porciones.
Receta de chimichurri para pizza: ingredientes (para un frasco mediano)
Para lograr la alquimia perfecta, vas a necesitar:
- Ajo: 4 a 6 dientes (dependiendo de la valentía de los comensales).
- Perejil fresco: un buen puñado (idealmente sin los tallos gruesos).
- Orégano: 2 cucharadas soperas abundantes
- Ají molido: 1 cucharada sopera (ajustar según el picor deseado).
- Pimentón dulce: 1 cucharadita.
- Sal gruesa o parrillera: 1 cucharadita.
- Pimienta negra: una pizca.
- Aceite: 1 taza (se recomienda usar aceite de girasol o de maíz para que el sabor no sea tan invasivo. Si te gusta el aceite de oliva, podés hacer un 80% girasol y 20% oliva).
- Vinagre de alcohol o de vino blanco: 2 cucharadas soperas.
- Agua tibia: 3 cucharadas soperas (el gran secreto de pizzería para hidratar las especias).
Receta de chimichurri para pizza, paso a paso
- El corte perfecto: picar el ajo y el perejil lo más chiquito posible. Olvidate de la procesadora; el cuchillo afilado es tu mejor aliado para no machacar las hojas y que no se pongan negras.
- La hidratación (el secreto de oro): En un bol de vidrio o cerámica, poné el orégano, el ají molido y el pimentón. Agregá el agua tibia y dejá reposar 5 minutos. Esto “despierta” los aceites esenciales de las especias secas y potencia el aroma.
- Unión de sabores: incorporá el ajo y el perejil picados al bol. Agregá la sal y la pimienta.
- Los líquidos: sumá el vinagre y revolvé bien. Finalmente, volcá el aceite poco a poco mientras mezclás para que todo se emulsione ligeramente.
- Paciencia: pasá la preparación a un frasco de vidrio esterilizado con tapa. ¿Se puede usar ya? Sí. ¿Va a estar más rico mañana? Definitivamente. Lo ideal es dejarlo macerar al menos 24 horas en la heladera antes de usarlo.
El tip final para coronar la receta del chimichurri
Cuando saques tu pizza del horno (ya sea de muzzarella, especial o una clásica fugazzeta), dale una leve “pintada” con este chimichurri antes de cortarla. El calor de la masa hará que los aromas a ajo y especias exploten, inundando la cocina y garantizando el éxito de la juntada. ¡A disfrutar!