Cómo hacer chimichurri para pizza: la receta con un toque maestro de la pizzería de barrio

El secreto del chimichurri para pizza es que busca complementar la salsa de tomate y el queso derretido sin opacarlos.

El adobo para las carnes suele tener un carácter más avinagrado y fuerte, mientras que el que es para pizza es más herbáceo, con un protagonismo absoluto del ajo, el orégano y un toque de ají molido para despertar el paladar.

Además, suele llevar una base de aceite más neutro para que corra bien sobre las porciones.

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Receta de chimichurri para pizza: ingredientes (para un frasco mediano)

Para lograr la alquimia perfecta, vas a necesitar:

Ajo: 4 a 6 dientes (dependiendo de la valentía de los comensales).

Perejil fresco: un buen puñado (idealmente sin los tallos gruesos).

Orégano: 2 cucharadas soperas abundantes

Ají molido: 1 cucharada sopera (ajustar según el picor deseado).

Pimentón dulce: 1 cucharadita.

Sal gruesa o parrillera: 1 cucharadita.

Pimienta negra: una pizca.

Aceite: 1 taza (se recomienda usar aceite de girasol o de maíz para que el sabor no sea tan invasivo. Si te gusta el aceite de oliva, podés hacer un 80% girasol y 20% oliva).

Vinagre de alcohol o de vino blanco: 2 cucharadas soperas.

Agua tibia: 3 cucharadas soperas (el gran secreto de pizzería para hidratar las especias).

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Receta de chimichurri para pizza, paso a paso

El corte perfecto: picar el ajo y el perejil lo más chiquito posible. Olvidate de la procesadora; el cuchillo afilado es tu mejor aliado para no machacar las hojas y que no se pongan negras. La hidratación (el secreto de oro): En un bol de vidrio o cerámica, poné el orégano, el ají molido y el pimentón. Agregá el agua tibia y dejá reposar 5 minutos. Esto “despierta” los aceites esenciales de las especias secas y potencia el aroma. Unión de sabores: incorporá el ajo y el perejil picados al bol. Agregá la sal y la pimienta. Los líquidos: sumá el vinagre y revolvé bien. Finalmente, volcá el aceite poco a poco mientras mezclás para que todo se emulsione ligeramente. Paciencia: pasá la preparación a un frasco de vidrio esterilizado con tapa. ¿Se puede usar ya? Sí. ¿Va a estar más rico mañana? Definitivamente. Lo ideal es dejarlo macerar al menos 24 horas en la heladera antes de usarlo.

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El tip final para coronar la receta del chimichurri

Cuando saques tu pizza del horno (ya sea de muzzarella, especial o una clásica fugazzeta), dale una leve “pintada” con este chimichurri antes de cortarla. El calor de la masa hará que los aromas a ajo y especias exploten, inundando la cocina y garantizando el éxito de la juntada. ¡A disfrutar!