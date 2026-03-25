Cómo hacer empanadas de vigilia caseras: la receta jugosa, riquísima y gasolera para Semana Santa

Pensadas para quienes buscan recetas accesibles, las empanadas de vigilia combinan una masa tierna con ingredientes simples que realzan el sabor del atún y aportan textura. Son una alternativa perfecta para compartir en familia durante Semana Santa, sin necesidad de realizar grandes gastos.

A pocos días de esta celebración, estas recetas tradicionales cobran protagonismo por su rapidez y versatilidad. En apenas 30 minutos y con ingredientes básicos, es posible hacer estas empanadas caseras que concentran aroma, sabor y el espíritu típico de Semana Santa en cada bocado.