Cómo hacer empanadas de vigilia caseras: la receta jugosa, riquísima y gasolera para Semana Santa

Con la llegada de Semana Santa, las empanadas de vigilia se convierten en una de las recetas más elegidas para respetar la tradición sin resignar sabor. En especial durante el Viernes Santo, cuando no se consume carne roja, esta opción con atún se vuelve ideal por su practicidad y su relleno jugoso.
Pensadas para quienes buscan recetas accesibles, las empanadas de vigilia combinan una masa tierna con ingredientes simples que realzan el sabor del atún y aportan textura. Son una alternativa perfecta para compartir en familia durante Semana Santa, sin necesidad de realizar grandes gastos.
A pocos días de esta celebración, estas recetas tradicionales cobran protagonismo por su rapidez y versatilidad. En apenas 30 minutos y con ingredientes básicos, es posible hacer estas empanadas caseras que concentran aroma, sabor y el espíritu típico de Semana Santa en cada bocado.
Receta para hacer empanadas de vigilia
Ingredientes:
- 500 g de harina 000
- 250 cc de agua tibia
- 100 g de manteca
- 2 latas de atún
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 2 huevos duros
- 1 cda. de pimentón
- Aceitunas verdes, c/n
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva
Cómo hacer la receta de las empanadas de vigilia
- Primero, mezcla la harina con sal en un bowl. Haz un hueco en el centro y agrega agua tibia y la manteca, mezclando hasta formar una masa homogénea. Amasa durante 10 minutos y deja reposar durante 10 minutos más.
- Mientras tanto, en una sartén calienta un poco de aceite de oliva y rehoga la cebolla y el morrón rojo picados hasta que estén transparentes. Luego, agrega el atún, los huevos duros picados, las aceitunas verdes, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezcla bien y cocina por unos minutos más.
- A continuación, estira la masa hasta que obtenga el grosor deseado y corta los discos de 10 centímetros de diámetro. Rellénalos con una cucharada del relleno y haz el repulgue en los bordes.
- Finalmente, frie las empanadas de vigilia en abundante aceite caliente hasta que queden doradas de ambos lados. Otra opción es cocinarlas en el horno a 180ºC por 15 minutos.