Ajíes en vinagre: cómo hacer la receta artesanal, picante y sabrosa (el secreto para esterilizar los frascos)

Si bien es una receta que se puede preparar de distintas formas, la clave está en lograr un equilibrio justo entre acidez, especias y tiempo de reposo. Los ajíes en vinagre son ideales para sumar caráctes a carnes, salsas, aderezos y cremas picantes.

Además de conservarse durante un largo tiempo en la heladera, manteniendo intacto su aroma y picor característicos, tienen la capacidad de realzar picadas caseras y combinarse con otras conservas como berenjenas, porotos o pollo al escabeche.