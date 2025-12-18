Inicio Recetas Receta
Cómo hacer berenjena en escabeche casera: la receta para chuparse los dedos

Esta receta se hace con simples ingredientes, lleva pasos muy fáciles de realizar y le encanta a todo el mundo

Por Miguel Guayama [email protected]
La berenjena en escabeche se hacen con una receta exquisita, de esas que son irresistibles.

Algunos se desesperan y no pueden resistirse a probar cuando hay berenjena en escabeche sobre la mesa. Su sabor de esta receta, una de las más preparadas por las personas que aman las conservas, es una bondad para los que aprecian la buena cocina.

Esta receta de berenjena en escabeche se roba todas las miradas y el protagonismo cuando hay una picada entre medio, se la degusta como entrada de algún plato, como un buen asado, por ejemplo.

Lo mejor es que preparar esta berenjena en conserva, es que todo el mundo debería animarse a elaborarla, ya que se hace con simples ingredientes y el resultado es espectacular.

La berenjena en escabeche se puede hacer de varias formas. Y si hay que recomendar una, que se destaca por ser una de las más tradicionales y es para chuparse los dedos, es una que propone el sitio cookpad, sitio de cocina que deleita al mundo con sus recetas compartidas.

La receta dura bastante en la heladera y se la puede preparar todo el año, para disfrutarla cuando alguna ocasión amerite.

Receta de berenjenas en escabeche para chuparse los dedos

Ingredientes

  • 4 berenjenas
  • 2 cucharadas de sal gruesa
  • 2 tazas de vinagre blanco
  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de ajó molido
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharada de ajo picado
  • 2 cucharaditas de perejil picado
  • 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
  • 1 frasco esterilizado
Receta de berenjenas en escabeche, paso a paso

  1. El primer paso consiste en cortar las berenjenas lavadas y, sin retirarles la piel, en rodajas de 1 centímetro de espesor, aproximadamente.
  2. Dejar reposar en una bandeja o regilla las rodajas de berenjenas. Agregar sal a modo de lluvia y lavar luego de 1 hora.
  3. En una olla o cacerola con el vinagre y el agua hirviendo, colocar las rodajas de berenjenas y cocinar por unos 5 minutos, para luego retirar y dejar escurriendo en un colador.
  4. En un frasco limpio y esterilizado, colocar ordenadamente las berenjenas ya cocidas, agregándole entre capa y capa las especias (ajo, perejil, ají molido, orégano y laurel).
  5. Cubrir la parte superior con aceite de girasol, hasta que las berenjenas queden bien cubiertas.
  6. Lo ideal es que se unifiquen todos los ingredientes algunos días y luego consumir.

