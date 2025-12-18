Cómo hacer lechón asado a la parrilla: la receta que se desarma por dentro y es crujiente por fuera

A muchas familias, por tradición o por gusto nomás, les encanta hacer alguna receta cocina a la parrilla para las fiestas. Y una opción muy tentadora que sale especial para comer sin culpa, es el lechón asado, que literalmente sale para chuparse los dedos.
Esta receta de ingredientes básicos, generalmente le encanta a la mayoría de la gente, es muy rendidora y es toda una ceremonia su cocción a la parrilla.
Hacer un lechón entero requiere más atención que la que se precisa cuando uno cocina un pedazo de carne de cerdo en el asado.
Los tiempos son otros, ya que se arranca bien temprano en las fiestas, cuando arranca la tarde.
Receta de lechón asado a la parrilla
Para poder comenzar a preparar esta receta, se necesitan los siguientes ingredientes:
- 1 lechón (tamaño a elección)
- 1 litro de agua
- Sal
- Pimienta
- Pimentón
- Ají molido
- Laurel
- Ajo
Receta de lechón asado a la parrilla, paso a paso
- El primer paso consiste en comprar un lechón en un lugar de confianza. El tamaño dependerá de los gustos de cada uno. Si se elige una pieza de cerdo chica, se supone que su terneza y sabor será superior.
- Llevar el lechón a la parrilla, a fuego lento. Si bien muchas veces depende del animal, está escrito que la carne, en este caso de cerdo, sale más tierna si se la cocina despacio, como pasa con la carne de res.
- Para condimentar el lechón, preparar en un recipiente un aliño, agregando estos ingredientes: agua, sal, pimienta, ají molido, pimentón, laurel y ajo picado. Revolver bien hasta que los ingredientes queden bien mezclados y sazonar el lechón. Se puede hacer mucho tiempo antes, incluso horas, o en el momento de llevar a la parrilla.
- Cocinar en la parrilla primero del lado del cuero por unas 2 horas a una temperatura baja, evitando que se queme y se forme una corteza crujiente.
- Dar vuelta y completar la cocción del otro lado, por 1 hora y media, procurando hacerlo a fuego bajo.
- Se puede ir agregando aliño durante la cocción para hidratar la carne y darle más sabor.
- Retirar de la parrilla, trozar y servir, frío o caliente.