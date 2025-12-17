Cómo hacer matambre a la pizza a la parrilla: la receta que sale riquísima en el asado

Hay muchas recetas para hacer este preciado corte de carne en el asado. La forma de prepararlo que sigue a continuación, es la más tradicional. Seguramente le vendrá bárbaro a los que vayan a preparar un asado y no son muy experimentados, como así también para recordarles algunos puntos clave a los más expertos asadores.

receta-matambre-a-la-pizza-asado Foto: gentileza El club del asado.

Receta de matambre a la pizza a la parrilla: el asado ideal para las fiestas

Estos son los ingredientes necesarios para poder realizar un matambre a la pizza:

1 matambre de ternera (1kg)

1 litro de leche o 1 litro de caldo de verduras

1 taza de salsa de tomates

250 gramos de queso cremoso

Queso azul (opcional)

Pimientos morrones asados

Sal

Pimienta

Ají molido

Pimentón

receta-matambre-a-la-pizza-asado-parrilla2 Foto: gentileza Locos x el asado.

Receta de matambre a la pizza a la parrilla, paso a paso

Lo primero que se hace es comprar un matambre en un lugar de confianza, en un carnicero amigo. Lo ideal es un corte de carne que sea de un espesor uniforme, no muy grande, con grasa intramuscular para garantizar su terneza. Es opcional ablandar previamente el matambre de carne con leche. Se deja macerando la noche anterior en una bandeja, cubierto de leche. De esta manera las fibras de la carne se romperán y la receta sumará en calidad. Desgrasar la pieza de carne según el gusto de cada uno. Lo ideal es sacarle el exceso de grasa que trae, pero tampoco tanto, ya que ayudará a la terneza final. Condimentar el matambre con sal, pimienta, ají molido y pimentón. Cocinar a fuego lento en la parrilla por unos 15 o 20 minutos, casi al resplandor de las brasas. Dar vuelta el matambre, colocar la salsa de tomates condimentada con distintos ingredientes y agregar fetas de queso mantecoso. Es opcional añadir pequeños trozos de queso azul. Agregar tiritas de pimiento morrón asado. Para que el queso se derrita bien, se puede colocar una fuente encima para lograr el “efecto hornito”. Retirar de la parrilla, llevar a una tabla y cortar para servir.

receta-matambre-a-la-pizza-asado-parrilla Foto: gentileza El club del asado.

Otras maneras de ablandar el matambre en el asado

El matambre a la pizza, para que salga tierno, algunos reemplazan la leche y le colocan bicarbonato de sodio unas horas antes de la cocción, para luego llevar a la parrilla.

También se puede macerar con pulpa de ananá, ya que esta fruta posee una encima llamada bromelina, que realiza un efecto igual o más potente que la caseína de la leche.