Cómo hacer un rico chimichurri casero: la receta del adobo de pocos ingredientes que se hace en un ratito

Esta receta es de las más fáciles de realizar, lleva un sencillo paso a paso de elaboración y sale riquísimo

El chimichurri casero es fácil se hace con una receta fácil de hacer.

Siempre es un buen momento para elaborar un delicioso y perfumado chimichurri casero y aprovecharlo en la comida que uno más quiera. En este caso, este adobo especial se hace con una receta muy sencilla, con pocos ingredientes y pasos que todo el mundo puede realizar.

Esta receta es una maravilla para las personas que disfrutan las comidas bien sazonadas, con la oportunidad de realzar el sabor de cualquier plato.

Este chimichurri aguanta bastante tiempo en la heladera y se le puede agregar a muchas comidas, como por ejemplo a:

  • Carnes cocinadas al horno o en la parrilla
  • Pizzas en todas sus variedades
  • Guisos
  • Tacos
  • Ensaladas
  • Panes y tostadas

Si bien cada uno puede poner manos a la obra y elaborar este rico chimichurri que propone el sitio locosxelasado.com, la elección de los ingredientes a agregar a la receta, para por los gustos de cada uno.

Receta de chimichurri casero

Los ingredientes que hacen falta para hacer esta receta de chimichurri casero, más que destacada para cualquier comensal, son:

Ingredientes

  • 2 cucharadas de orégano
  • 1 cucharada de ají molido
  • 1 cucharada de pimentón
  • 3 dientes de ajo
  • 1 puñado de perejil
  • Aceite de girasol
  • Sal
  • Pimienta
  • Vinagre de vino
Receta de chimichurri casero, paso a paso

  • El primer paso consiste en pelar los dientes de ajo, retirarles el germen verde y picar bien finito.
  • En un recipiente donde se guardará el chimichurri, colocar el aceite de girasol (dos partes) y el vinagre (una parte).
  • Emppezar a incorporar a estos líquidos estos ingredientes: ajo picado, ají molido, orégano, perejil, pimentón, pimienta y sal.
  • Mezclar bien todos los ingredientes hasta que suelten sus olores.
  • Para los que prefieren un chimichurri más picante, es muy buena idea sumarle más ají molido y pimentón, como así también si se quiere lograr un sabor más ácido, se le puede incorporar más vinagre.
  • Guardar la receta a la heladera y dejar que se integren bien todos los ingredientes antes de consumir.

