Cómo hacer lomo de cerdo relleno al horno: la receta rendidora y deliciosa para las fiestas

Esta receta se prepara con ingredientes bastantes accesibles, un paso a paso bastante fácil de llevar, con una cocción al horno que la deja riquísima.

Para hacer una de las mejores recetas de lomo de cerdo relleno, es una buena idea seguir al pie de la letra la receta que brinda el sitio directoalpaladar.com.

Receta de lomo de cerdo relleno al horno

Estos son los ingredientes necesarios que se necesitan para poner manos a la obra y preparar esta delicia para las fiestas, ya sea para Navidad o Año Nuevo:

1 lomo de cerdo de 1,5 kg aproximadamente

2 manzanas

1 cebolla

100 gr de nueces peladas

1 ramita de romero fresco

300 ml de vino blanco

25 gr de manteca

1 chorrito de aceite de oliva extra virgen

10 gr de harina refinada

Sal y pimienta, a gusto

Receta de lomo de cerdo relleno, paso a paso