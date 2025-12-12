Cómo hacer lomo de cerdo relleno al horno: la receta rendidora y deliciosa para las fiestas

Hay una enorme cantidad de preparaciones que se pueden realizar para Navidad y Año Nuevo. Por lo general, se hacen recetas tradicionales que son muy características de esas fechas. Y una de ellas es la receta de lomo de cerdo relleno al horno, una verdadera exquisitez.
Para las fiestas abundan recetas como matambre arrollado, vitel toné, arrollado de pollo, piononos dulces y salados, perniles, sanguchitos de miga, etc. Y entre tantas opciones ricas para sorprender a los invitados en la mesa de comidas, el lomo de cerdo relleno es un elixir para el paladar.
Lo bueno de esta receta es que es muy rendidora y alcanza a alimentar a todo un batallón de personas, esas que para las fiestas aman comer hasta explotar.
Esta receta se prepara con ingredientes bastantes accesibles, un paso a paso bastante fácil de llevar, con una cocción al horno que la deja riquísima.
Para hacer una de las mejores recetas de lomo de cerdo relleno, es una buena idea seguir al pie de la letra la receta que brinda el sitio directoalpaladar.com.
Receta de lomo de cerdo relleno al horno
Estos son los ingredientes necesarios que se necesitan para poner manos a la obra y preparar esta delicia para las fiestas, ya sea para Navidad o Año Nuevo:
- 1 lomo de cerdo de 1,5 kg aproximadamente
- 2 manzanas
- 1 cebolla
- 100 gr de nueces peladas
- 1 ramita de romero fresco
- 300 ml de vino blanco
- 25 gr de manteca
- 1 chorrito de aceite de oliva extra virgen
- 10 gr de harina refinada
- Sal y pimienta, a gusto
Receta de lomo de cerdo relleno, paso a paso
- Lo primero que se hace en la receta es pelar, retirar semillas y cortar las manzanas. Pelar y cortar la cebolla bien finita.
- En una sartén, calentar aceite de oliva extra virgen con las manzanas y cebolla, por unos 10 minutos.
- Picar nueces y un poco de romero. Incorporar estos dos ingredientes a la sartén de las manzanas y cebollas. Cocinar hasta que se logre una caramelización de los ingredientes.
- Agregar sal y pimienta a gusta y dejar enfriar para usar como relleno del lomo de cerdo.
- Con un cuchillo bien afilado, cortar el lomo con mucho cuidado y extender sobre la mesa o mesada de la cocina para comenzar con el relleno.
- Colocar sal y pimienta sobre el lomo, colocar el relleno bien repartido y enrollar. Atar con hilo y llevar a la sartén para dorar con aceite de oliva.
- Luego llevar al horno, colocar vino blanco, romero fresco y manteca por encima.
- Cocinar por unos 45 minuto, retirar del horno, retirar la piola y llevar a la sartén con un poco de harina hasta que se haga una leve costra.
- Cortar en rodajas y servir.