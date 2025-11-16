Cómo hacer matambre arrollado casero: la receta clásica, con simples ingredientes y fácil paso a paso

Esta receta de matarme arrollado casero sale sabrosísima y es especial para preparar disfrutarla en familia.
La suma de los ingredientes, hacen de este matambre arrollado una opción muy buena para servir en platos cuando hay algún acontecimiento importante, como un cumpleaños, una juntada familiar, con amigos, o simplemente saborearla durante el almuerzo o la cena.
Hay muchas recetas y técnicas para hacer un matambre arrollado relleno, pero ninguna como la que propone el portal La pasamos comiendo.
Receta de matambre arrollado casero
Toda persona que quiera preparar esta receta, deberá contar con estos ingredientes:
- 1 matambre
- 2 cucharadas de pan rallado
- Ajo
- Mostaza
- Huevos
- Sal
- Zanahoria
- Cebolla
- Perejil
- Queso rallado
Receta de matambre arrollado casero, paso a paso
- El primer paso consiste en comprar un matambre de buena calidad en una carnicería conocida y de confianza. Desgrasar y colocar sal.
- En un recipiente mezclar con los siguientes ingredientes: perejil, queso rallado, ajo picado y un huevo.
- Colocar una base de mostaza. Luego colocar la mezcla preparada, zanahoria rallada y los huevos duros enteros.
- Enrollar el matambre con mucho cuidado, envolver con papel film y atar con piola resistente.
- Llevar el matambre a una cacerola junto con cebolla trozada y zanahorias.
- Cocinar la receta por una hora y media.
- Cuando ya esté cocido y aún caliente, colocarle encima algún peso. Puede ser una tabla de cocina y algún elemento pesado encima para que tome forma rectangular.
- Después de un buen rato y que el matambre ya esté frío, cortar en rodajas y disfrutar en el momento y de la manera que uno más prefiera.