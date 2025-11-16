Inicio Recetas ñoquis
Riquísimos

Turdilli: la receta italiana de "ñoquis dulces" que conquista con su sabor y su toque de miel

Los turdilli son pequeños dulces que recuerdan a los ñoquis. Es una de las recetas de Calabria más exquisitas

Antonella Prandina
Los turdilli, el postre calabrés similar a unos ñoquis dulces, brillan en recetas tradicionales por su toque crujiente y mielado.

Los turdilli son un postre clásico de la repostería italiana que conquista por su sabor y por su forma única, muy similar a la de unos ñoquis dulces. Este tradicional bocado calabrés se prepara siguiendo recetas sencillas a base de harina, huevos y miel, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan sabores auténticos y caseros.

Elaborar turdilli es más fácil de lo que parece: se fríen hasta quedar dorados y crujientes, y luego se bañan en miel tibia para lograr ese toque dulce que los caracteriza. Gracias a las recetas transmitidas de generación en generación en Calabria, hoy es posible disfrutar este delicioso postre y sumar un verdadero pedacito de Italia a tu mesa.

Los turdilli, conocidos como “ñoquis dulces”, son un postre calabrés que combina tradición, sabor y una textura crujiente irresistible.

Recetas: cómo preparar Turdilli, los ñoquis dulces italianos

Ingredientes:

  • 500 g de harina 0000
  • 2 huevos
  • 100 ml de vino tinto (o vino dulce tipo marsala)
  • 50 g de azúcar
  • 60 ml de aceite de oliva
  • 1 cdta. de ralladura de naranja
  • 1 pizca de sal
  • Aceite para freír
  • 200 g de miel
  • 2 cdas. de agua (opcional)
Preparados con una receta sencilla a base de harina, huevos y miel, los turdilli se fríen y se bañan en miel tibia para lograr su clásico toque dulce.

Cómo preparar la receta de Turdilli, el postre italiano parecido a los ñoquis

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla la harina con el azúcar, la sal y la ralladura de naranja. Agrega los huevos, el aceite y el vino poco a poco.
  2. A continuación, amasa hasta lograr una masa suave y elástica. Déjala reposar durante 30 minutos, tapada.
  3. Pasado ese tiempo, forma cilindros finos, como los de los ñoquis, y córtalos en trocitos, Puedes pasarlos por un tenedor para darles forma ondulada.
  4. Luego, calienta el aceite en una sartén profunda y fríe los turdilli hasta que queden dorados. Escúrrelos sobre papel absorbente.
  5. Para terminar, calienta la miel con un chorrito de agua en una cacerola hasta que quede fluida. Incorpora los turdilli y mezcla suavemente para que se impregnen.

Listo, ya tienes unos exquisitos turdilli para la merienda. Sírvelos en una fuente, formando una pequeña montaña, y deja que se enfríen antes de disfrutar con un rico mate.

