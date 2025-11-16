Turdilli: la receta italiana de "ñoquis dulces" que conquista con su sabor y su toque de miel

Los turdilli son un postre clásico de la repostería italiana que conquista por su sabor y por su forma única, muy similar a la de unos ñoquis dulces. Este tradicional bocado calabrés se prepara siguiendo recetas sencillas a base de harina, huevos y miel, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan sabores auténticos y caseros.