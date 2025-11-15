La tarantela de manzanas: el postre cremoso e inesperado que supera al budín y a la tarta

La tarantela es un postre económico, rendidor y perfecto para quienes buscan una opción distinta sin complicarse en la cocina. Su superficie cubierta con caramelo líquido le da un toque irresistible, y puede servirse acompañada de crema batida, helado o una cucharada de dulce de leche para sumar aún más indulgencia.

Con tan solo siete ingredientes, esta receta se convierte en una alternativa ideal para compartir con invitados o disfrutar en familia. Prepararla es simple, rápida y garantiza un resultado delicioso, con ese equilibrio entre suavidad y dulzor que la convierte en un clásico que vale la pena recuperar.