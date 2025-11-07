Inicio Recetas turrón alemán
Sin TACC

Cómo hacer Turrón alemán sin gluten: la receta fácil y deliciosa para disfrutar en Navidad

Es una de las recetas más deliciosas de la Navidad: el turrón alemán sin gluten. Este clásico europeo conquista con su textura y sabor irresistible

Antonella Prandina
El turrón alemán sin gluten es una receta apta para todos y riquísima para preparar en Navidad.

El turrón alemán, también conocido como turrón de avena o quaker, es una de las recetas tradicionales de Europa, que llegó a la Patagonia de la mano de los inmigrantes germanos. Hoy, es un postre especial para compartir en Navidad y otras celebraciones en Argentina. Esta opción sin gluten es para toda la familia.

Sin perder el sabor original, este turrón alemán sin gluten no solo es una alternativa saludable y perfecta para las personas celíacas o que deben evitar el trigo, la avena, la cebada y el centeno, sino también es una receta artesanal riquísima y fácil de hacer.

turron aleman (2).jpg
El turrón alemán es una receta clásica para Navidad. Esta opción sin gluten es riquísima y apta para celíacos.

Recetas sin gluten: turrón alemán para Navidad

Ingredientes:

  • 200 g de azúcar
  • 150 g de miel
  • 200 g de nueces o almendras picadas
  • 100 g de manteca
  • 2 claras de huevo
  • 150 g de chocolate sin gluten (opcional)
  • 150 g de galletitas o bizcochos sin TACC triturados
  • Esencia de vainilla o ralladura de naranja, a gusto
RECETA TURRÓN ALEMAN DE AVENA.jpg
El turrón alemán sin gluten es perfecto para preparar en Navidad.

Cómo preparar la receta de turrón alemán sin gluten, paso a paso

  1. Primero, en una olla, calienta la miel y azúcar hasta que se disuelvan y tomen un color dorado.
  2. A continuación, incorpora las nueces o almendras y mezcla bien. Retira del fuego y agrega las claras batidas, los bizcochos triturados y la esencia de vainilla.
  3. Luego, extiende la mezcla sobre una fuente forrada con papel manteca. Deja enfriar y, si quieres, cubre con una capa de chocolate derretido.
  4. Para terminar, cuando esté firme, corta rectángulos o barras y sirve el turrón alemán sin gluten a tus invitados.

