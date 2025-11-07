El turrón alemán, también conocido como turrón de avena o quaker, es una de las recetas tradicionales de Europa, que llegó a la Patagonia de la mano de los inmigrantes germanos. Hoy, es un postre especial para compartir en Navidad y otras celebraciones en Argentina. Esta opción sin gluten es para toda la familia.
Sin TACC
Cómo hacer Turrón alemán sin gluten: la receta fácil y deliciosa para disfrutar en Navidad
Es una de las recetas más deliciosas de la Navidad: el turrón alemán sin gluten. Este clásico europeo conquista con su textura y sabor irresistible
Sin perder el sabor original, este turrón alemán sin gluten no solo es una alternativa saludable y perfecta para las personas celíacas o que deben evitar el trigo, la avena, la cebada y el centeno, sino también es una receta artesanal riquísima y fácil de hacer.
Este turrón sin gluten no solo es una alternativa saludable y segura para quienes deben evitar el trigo, la avena, la cebada y el centeno, sino que también resulta una excelente opción artesanal para regalar durante las fiestas.
Recetas sin gluten: turrón alemán para Navidad
Ingredientes:
- 200 g de azúcar
- 150 g de miel
- 200 g de nueces o almendras picadas
- 100 g de manteca
- 2 claras de huevo
- 150 g de chocolate sin gluten (opcional)
- 150 g de galletitas o bizcochos sin TACC triturados
- Esencia de vainilla o ralladura de naranja, a gusto
Cómo preparar la receta de turrón alemán sin gluten, paso a paso
- Primero, en una olla, calienta la miel y azúcar hasta que se disuelvan y tomen un color dorado.
- A continuación, incorpora las nueces o almendras y mezcla bien. Retira del fuego y agrega las claras batidas, los bizcochos triturados y la esencia de vainilla.
- Luego, extiende la mezcla sobre una fuente forrada con papel manteca. Deja enfriar y, si quieres, cubre con una capa de chocolate derretido.
- Para terminar, cuando esté firme, corta rectángulos o barras y sirve el turrón alemán sin gluten a tus invitados.