Dieta para bajar de peso: cómo hacer Bocaditos de espinaca sin fritura ni harina y con 6 ingredientes

Los bocaditos de espinaca son una de las recetas más prácticas y saludables para sumar al almuerzo o la cena. Ideales para disfrutar en una picada, como guarnición o como plato principal, se destacan porque no llevan harina y se cocinan al horno, sin frituras, lo que los vuelve perfectos para quienes buscan cuidar su dieta y bajar de peso de manera equilibrada.
Su versatilidad los transforma en una opción ideal para quienes desean incorporar alimentos nutritivos sin resignar sabor. En plena primavera, cuando muchos buscan mejorar su alimentación o bajar de peso, estos bocaditos de espinaca son una excelente alternativa para sumar vegetales a la dieta diaria de forma creativa.
A diferencia de las versiones tradicionales, que suelen incluir harina refinada o freírse en aceite, esta receta de bocaditos de espinaca es mucho más liviana, pero mantiene lo mejor: una textura dorada y crocante por fuera, con un interior tierno y sabroso.
Recetas: bocaditos de espinaca sin fritura
Ingredientes:
- 500 g de acelga fresca o 300 g de espinaca congelada
- 2 huevos
- 1 cebolla
- 2 cdas. de queso rallado
- 3 cdas. de avena fina
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada (opcional)
Cómo preparar bocaditos de espinaca: la receta sin fritura ni harina
- Primero, lava las hojas de espinaca o acelga, escúrrelas y cocina en la sartén hasta que reduzcan su volumen. Vuelve a escurrir y pica fina.
- A continuación, en una sartén con unas gotas de aceite de oliva, cocina la cebolla hasta que quede transparente y deja enfriar.
- En un bowl grande, coloca la espinaca o acelga, la cebolla, los huevos, el queso rallado y la avena. Condimenta con sal, pimienta y nuez moscada.
- Con las manos húmedas, arma bolitas y acomódalos en una placa para horno con papel manteca o aceitada.
- Cocina los bocaditos de espinaca en el horno precalentado a 180 ºC durante 20 minutos. Gira a mitad de cocción para que se doren parejo.