Cómo hacer Musaka griega: la receta tradicional de la lasaña de berenjena que conquista a todos

Las comidas con berenjena son un clásico infaltable para quienes buscan platos sabrosos, nutritivos y fáciles de preparar. Entre ellas, la musaka destaca como una de las recetas tradicionales más reconfortantes de la gastronomía griega, perfecta para disfrutar en el almuerzo o la cena.
Esta deliciosa lasaña combina capas de berenjenas, papa y un sofrito de carne, todo cubierto con salsa bechamel y queso gratinado que se derrite al horno. En su versión original, la musaka lleva carne de cordero, pero en esta adaptación más local la preparamos con un corte de cerdo o de vaca para darle un toque “argentinizado”.
El resultado es una musaka de berenjenas cremosa, sabrosa y muy fácil de hacer, ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor mediterráneo.
Recetas: Musaka griega o lasaña de berenjena
Ingredientes:
- 500 g de carne picada de cerdo o ternera
- 1 kg de berenjenas
- 1 cebolla
- 1 ajo
- 1 zanahoria
- 200 ml de salsa de tomate casera
- 200 ml de vino tinto
- Sal
- Comino
- Canela en polvo
- 2 papas
Para la bechamel:
- 50 g de manteca
- 50 g de harina
- 600 ml de leche
- Nuez moscada
- Sal
- Queso rallado
Cómo hacer Musaka griega: la receta de la lasaña de berenjena
- Primero, pela las berenjenas y las papas. Si quieres, puedes retirarles la piel, ya que es muy amarga. Deja la berenjena en un colador con sal, para eliminar el amargor. Luego, enjuaga con agua y seca bien con papel absorbente.
- A continuación, corta las berenjenas y las papas en rodajas grandes. Fríe las verduras en abundante aceite de oliva y retira el exceso de grasa con un papel absorbente.
- Luego, en una sartén, pocha las verduras a fuego lento con la cebolla, la zanahoria y el ajo. Luego, suma la carne picada y sofríe.
- Incorpora el vino tinto y deja que se evapore el alcohol. Luego, suma el tomate y las especias y deja cocinar por 10 minutos a fuego lento. Retira y reserva.
Salsa bechamel:
- Para hacer la salsa bechamel, derrite la manteca y rehoga la harina en ella hasta que esté cocida.
- Ve incorporando la leche de a poco hasta que quede con la consistencia que más te guste.
- Cocina por 10 minutos, agrega sal y reserva.
Armado de la Musaka:
- Para montar la musaka, pon una capa de papas, seguida de otra de berenjena y luego de carne.
- Cierra con otra capa de berenjena, salsa bechamel y queso rallado. Gratina la musaka o pastel griego en el horno y listo.