Cómo hacer Musaka griega: la receta tradicional de la lasaña de berenjena que conquista a todos

Esta deliciosa lasaña combina capas de berenjenas, papa y un sofrito de carne, todo cubierto con salsa bechamel y queso gratinado que se derrite al horno. En su versión original, la musaka lleva carne de cordero, pero en esta adaptación más local la preparamos con un corte de cerdo o de vaca para darle un toque “argentinizado”.

El resultado es una musaka de berenjenas cremosa, sabrosa y muy fácil de hacer, ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor mediterráneo.