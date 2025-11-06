Inicio Recetas Berenjena
Opción saludable

Cómo hacer Musaka griega: la receta tradicional de la lasaña de berenjena que conquista a todos

La berenjena es ideal para preparar muchas recetas saludables. La musaka es una especie de lasaña griega nutritiva y sabrosa

Antonella Prandina
La musaka griega es una de las recetas más ricas con berenjena.

Las comidas con berenjena son un clásico infaltable para quienes buscan platos sabrosos, nutritivos y fáciles de preparar. Entre ellas, la musaka destaca como una de las recetas tradicionales más reconfortantes de la gastronomía griega, perfecta para disfrutar en el almuerzo o la cena.

Esta deliciosa lasaña combina capas de berenjenas, papa y un sofrito de carne, todo cubierto con salsa bechamel y queso gratinado que se derrite al horno. En su versión original, la musaka lleva carne de cordero, pero en esta adaptación más local la preparamos con un corte de cerdo o de vaca para darle un toque “argentinizado”.

El resultado es una musaka de berenjenas cremosa, sabrosa y muy fácil de hacer, ideal para quienes buscan una comida casera, abundante y llena de sabor mediterráneo.

receta musaka (1).jpg
La musaka es una receta griega que se asemeja a la lasa&ntilde;a con un relleno de berenjena.

Recetas: Musaka griega o lasaña de berenjena

Ingredientes:

  • 500 g de carne picada de cerdo o ternera
  • 1 kg de berenjenas
  • 1 cebolla
  • 1 ajo
  • 1 zanahoria
  • 200 ml de salsa de tomate casera
  • 200 ml de vino tinto
  • Sal
  • Comino
  • Canela en polvo
  • 2 papas

Para la bechamel:

  • 50 g de manteca
  • 50 g de harina
  • 600 ml de leche
  • Nuez moscada
  • Sal
  • Queso rallado
musaka de berenjena (2)
La musaka de berenjena se prepara con carne de cordero, pero tambi&eacute;n se puede hacer con un corte de cerdo o vaca.

Cómo hacer Musaka griega: la receta de la lasaña de berenjena

  1. Primero, pela las berenjenas y las papas. Si quieres, puedes retirarles la piel, ya que es muy amarga. Deja la berenjena en un colador con sal, para eliminar el amargor. Luego, enjuaga con agua y seca bien con papel absorbente.
  2. A continuación, corta las berenjenas y las papas en rodajas grandes. Fríe las verduras en abundante aceite de oliva y retira el exceso de grasa con un papel absorbente.
  3. Luego, en una sartén, pocha las verduras a fuego lento con la cebolla, la zanahoria y el ajo. Luego, suma la carne picada y sofríe.
  4. Incorpora el vino tinto y deja que se evapore el alcohol. Luego, suma el tomate y las especias y deja cocinar por 10 minutos a fuego lento. Retira y reserva.

Salsa bechamel:

  1. Para hacer la salsa bechamel, derrite la manteca y rehoga la harina en ella hasta que esté cocida.
  2. Ve incorporando la leche de a poco hasta que quede con la consistencia que más te guste.
  3. Cocina por 10 minutos, agrega sal y reserva.

Armado de la Musaka:

  1. Para montar la musaka, pon una capa de papas, seguida de otra de berenjena y luego de carne.
  2. Cierra con otra capa de berenjena, salsa bechamel y queso rallado. Gratina la musaka o pastel griego en el horno y listo.

