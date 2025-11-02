Baba Ganoush: el hummus de berenjenas más cremoso y fácil de preparar en 10 minutos

El Baba Ganoush es una de las recetas más tradicionales de la cocina árabe y una verdadera joya para quienes aman los sabores intensos. Este delicioso hummus de berenjenas asadas ha ganado popularidad en la gastronomía argentina gracias a su textura cremosa y su versatilidad en la mesa.
A diferencia del clásico hummus de garbanzos, el Baba Ganoush utiliza berenjenas como base principal. Este ingrediente le aporta un sabor ahumado y una suavidad inconfundible. Además, la receta lleva tahini, una pasta de sésamo típica de Medio Oriente, que le da cuerpo y un perfil de sabor más profundo.
La clave para preparar un auténtico Baba Ganoush está en asar las berenjenas correctamente. Piedes hacerlo al horno, a la parrilla o directamente sobre la hornalla para obtener ese característico toque ahumado que define a este hummus. Luego, solo hay que procesar los ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.
Perfecto para servir con pan pita, como dip en una picada o para acompañar carnes a la parrilla, el Baba Ganoush es una de esas recetas simples y saludables que no pueden faltar en tu repertorio. Si te gustan las preparaciones con berenjenas y quieres innovar más allá del clásico hummus, esta opción es irresistible.
Recetas: Baba Ganosuh, el hummus de berenjena ahumada
Ingredientes:
- 2 berenjenas
- 1 lata de garbanzos
- 6 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de comino
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
- 1 cucharadita de sal
- Jugo de 1 limón
- 2 dientes de ajo
Cómo preparar Baba Ganoush, la receta del hummus de berenjena
- Primero, procede a ahumar las berenjenas. Para eso, puedes cocinarlas enteras directamente sobre la hornalla a fuego medio-alto, girándolas de vez en cuando hasta que la piel quede quemada. Otra opción es asarlas en el horno y luego llevarlas a la parrilla por unos minutos.
- A continuación, una vez que la berenjena esté fría, llévala al vaso de la licuadora junto con los garbanzos escurridos, el aceite de oliva, el comino, el pimentón, la sal, el jugo de limón y los dientes de ajo.
- Procesa bien los ingredientes hasta obtener una pasta suave y cremosa. Si está muy espesa, agrega un poco más de aceite de oliva.
- Para terminar, sirve el hummus de berenjena en una compotera grande, cubierto con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de pimentón ahumado