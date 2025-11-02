Baba Ganoush: el hummus de berenjenas más cremoso y fácil de preparar en 10 minutos

A diferencia del clásico hummus de garbanzos, el Baba Ganoush utiliza berenjenas como base principal. Este ingrediente le aporta un sabor ahumado y una suavidad inconfundible. Además, la receta lleva tahini, una pasta de sésamo típica de Medio Oriente, que le da cuerpo y un perfil de sabor más profundo.

La clave para preparar un auténtico Baba Ganoush está en asar las berenjenas correctamente. Piedes hacerlo al horno, a la parrilla o directamente sobre la hornalla para obtener ese característico toque ahumado que define a este hummus. Luego, solo hay que procesar los ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea.