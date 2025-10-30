Hamburguesas de lentejas: la receta con 6 ingredientes y llena de proteínas para pasar de la carne

2 tazas de lentejas

2 huevos

1 cebolla picada

1 zanahoria rallada

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta a gusto

Hamburguesas de lentejas _20250813_140240_0000 Las hamburguesas de lentejas se preparan con solo 6 ingredientes.

Cómo preparar hamburguesas de lentejas, paso a paso

Primero, deja las lentejas en remojo durante toda la noche, aunque puedes dejarlas por 1 hora. Si no dispones de ese tiempo, usa lentejas de lata. A continuación, hierve las lentejas en una olla con agua durante 40 minutos, hasta que queden tiernas. Escúrrelas bien y déjalas enfriar. Luego, en un bowl aparte, coloca la cebolla, la zanahoria y el ajo picados. Añade las lentejas y mezcla bien. También, suma los huevos e integra con una minipimer o licuadora. Con una cuchara, forma bollos y achátalos para darles forma de hamburguesa. Puedes usar harina para que no se te pegoteen las manos. Cuando tengas todas las hamburguesas de lenteja armadas, cocínalas en el horno o a la plancha por alrededor de 15 minutos de cada lado.

Las hamburguesas de lenteja son una opción ideal para incluir en la dieta, ya que aportan proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales como el hierro y el zinc.

Esta comida casera se puede servir con ensalada o cualquier acompañamiento. Otra opción es servir las hamburguesas de lentejas con una mayonesa de ajo casera o la salsa que más te guste.