Las hamburguesas de lentejas son una de las recetas saludables más nutritivas y sabrosas para aportarle proteínas al organismo. Aunque en Argentina el consumo de carne forma parte de la dieta diaria, cada vez ganan más terreno las comidas veganas. Y ahí aparecen las lentejas.
Hamburguesas de lentejas: la receta con 6 ingredientes y llena de proteínas para pasar de la carne
Entre las recetas más saludables de hamburguesas, están las de lentejas y zanahoria. ¿Cómo prepararlas?
Además de ser una excelente opción para las personas veganas y vegetarianas, las hamburguesas de lentejas tienen una receta proteica y son ideales para toda la familia. Muchos nutricionistas recomiendan incorporarlas en la dieta diaria en reemplazo de la carne.
Recetas: cómo preparar hamburguesas de lentejas saludables
Ingredientes:
- 2 tazas de lentejas
- 2 huevos
- 1 cebolla picada
- 1 zanahoria rallada
- 1 diente de ajo picado
- Sal y pimienta a gusto
Cómo preparar hamburguesas de lentejas, paso a paso
- Primero, deja las lentejas en remojo durante toda la noche, aunque puedes dejarlas por 1 hora. Si no dispones de ese tiempo, usa lentejas de lata.
- A continuación, hierve las lentejas en una olla con agua durante 40 minutos, hasta que queden tiernas. Escúrrelas bien y déjalas enfriar.
- Luego, en un bowl aparte, coloca la cebolla, la zanahoria y el ajo picados. Añade las lentejas y mezcla bien. También, suma los huevos e integra con una minipimer o licuadora.
- Con una cuchara, forma bollos y achátalos para darles forma de hamburguesa. Puedes usar harina para que no se te pegoteen las manos.
- Cuando tengas todas las hamburguesas de lenteja armadas, cocínalas en el horno o a la plancha por alrededor de 15 minutos de cada lado.
Las hamburguesas de lenteja son una opción ideal para incluir en la dieta, ya que aportan proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales como el hierro y el zinc.
Esta comida casera se puede servir con ensalada o cualquier acompañamiento. Otra opción es servir las hamburguesas de lentejas con una mayonesa de ajo casera o la salsa que más te guste.