Vegetarianas

Hamburguesas de lentejas: la receta con 6 ingredientes y llena de proteínas para pasar de la carne

Entre las recetas más saludables de hamburguesas, están las de lentejas y zanahoria. ¿Cómo prepararlas?

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las hamburguesas de lentejas se preparan con 6 ingredientes y son una alternativa sin carne.

Las hamburguesas de lentejas son una de las recetas saludables más nutritivas y sabrosas para aportarle proteínas al organismo. Aunque en Argentina el consumo de carne forma parte de la dieta diaria, cada vez ganan más terreno las comidas veganas. Y ahí aparecen las lentejas.

Además de ser una excelente opción para las personas veganas y vegetarianas, las hamburguesas de lentejas tienen una receta proteica y son ideales para toda la familia. Muchos nutricionistas recomiendan incorporarlas en la dieta diaria en reemplazo de la carne.

Hamburguesas de lentejas _20250813_140652_0000
Las hamburguesas de lentejas son una receta perfecta para reemplazar las de carne.

Recetas: cómo preparar hamburguesas de lentejas saludables

Ingredientes:

  • 2 tazas de lentejas
  • 2 huevos
  • 1 cebolla picada
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 diente de ajo picado
  • Sal y pimienta a gusto
Hamburguesas de lentejas _20250813_140240_0000
Las hamburguesas de lentejas se preparan con solo 6 ingredientes.

Cómo preparar hamburguesas de lentejas, paso a paso

  1. Primero, deja las lentejas en remojo durante toda la noche, aunque puedes dejarlas por 1 hora. Si no dispones de ese tiempo, usa lentejas de lata.
  2. A continuación, hierve las lentejas en una olla con agua durante 40 minutos, hasta que queden tiernas. Escúrrelas bien y déjalas enfriar.
  3. Luego, en un bowl aparte, coloca la cebolla, la zanahoria y el ajo picados. Añade las lentejas y mezcla bien. También, suma los huevos e integra con una minipimer o licuadora.
  4. Con una cuchara, forma bollos y achátalos para darles forma de hamburguesa. Puedes usar harina para que no se te pegoteen las manos.
  5. Cuando tengas todas las hamburguesas de lenteja armadas, cocínalas en el horno o a la plancha por alrededor de 15 minutos de cada lado.

Las hamburguesas de lenteja son una opción ideal para incluir en la dieta, ya que aportan proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales como el hierro y el zinc.

Esta comida casera se puede servir con ensalada o cualquier acompañamiento. Otra opción es servir las hamburguesas de lentejas con una mayonesa de ajo casera o la salsa que más te guste.

