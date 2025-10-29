Cómo hornear una Torta matera de manzana: la receta sin harina ni azúcar y súper húmeda

Si buscas recetas dulces para acompañar el mate sin romper la dieta, esta torta matera de manzana sin harina ni azúcar es ideal. Es una opción simple, económica y con ingredientes naturales, perfecta para quienes quieren disfrutar algo rico sin culpas.
Puedes prepararla con coco rallado o avena, según el sabor y la textura que prefieras. El resultado es un bizcochuelo húmedo, esponjoso y naturalmente agridulce, gracias al sabor de la manzana verde. Además, no requiere batidora ni pasos complicados: solo necesitas 20 cucharadas de cada ingrediente y unos minutos de horno.
Para darle un toque final, puedes espolvorear la superficie con canela o coco rallado. La torta matera de manzana y sin harina ni azúcar es deal para compartir en la merienda o sumar a tu recetario de postres saludables.
Recetas: cómo hacer una torta matera de manzana sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- 4 huevos
- 2 manzanas
- 1 taza de coco rallado (puede ser avena)
- Edulcorante o miel
- Polvo para hornear
- Nueces y almendras (opcional)
Para preparar esta torta matera, las manzanas verdes son la mejor opción. Tienen una textura más firme que las rojas, por lo que no se deshacen tanto al cocinarse y mantienen su forma dentro de la mezcla. Además, su acidez equilibra el dulzor del resto de los ingredientes.
El sabor ligeramente ácido de la manzana verde resalta los aromas de la canela, la vainilla o el caramelo que suelen usarse en las tortas. Esa combinación genera un sabor agridulce perfecto.
Cómo preparar la receta de la torta matera de manzana, paso a paso
- Primero, ralla las manzanas con o sin cáscara y colócalas en un bowl junto con los huevos batidos. Incorpora bien.
- A continuación, agrega la esencia de vainilla, el coco rallado o avena y la miel para endulzar. Si quieres, puedes sumar canela.
- Una vez que tengas los ingredientes integrados, agrega la cucharada de polvo de hornear y los frutos secos (opcional).
- Precalienta el horno a 180 °C y deposita la mezcla en una fuente o molde enmantecado y enharinado.
- Para terminar, hornea la torta matera de manzana por 30 minutos y deja enfriar antes de desmoldar.