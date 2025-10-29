Cómo hornear una Torta matera de manzana: la receta sin harina ni azúcar y súper húmeda

Puedes prepararla con coco rallado o avena, según el sabor y la textura que prefieras. El resultado es un bizcochuelo húmedo, esponjoso y naturalmente agridulce, gracias al sabor de la manzana verde. Además, no requiere batidora ni pasos complicados: solo necesitas 20 cucharadas de cada ingrediente y unos minutos de horno.

Para darle un toque final, puedes espolvorear la superficie con canela o coco rallado. La torta matera de manzana y sin harina ni azúcar es deal para compartir en la merienda o sumar a tu recetario de postres saludables.