Budín de manzana saludable en licuadora: la receta sin harina ni azúcar para bajar de peso

El budín de manzana saludable es una de las mejores recetas para incluir en la dieta y bajar de peso comiendo rico y económico. Para acompañar el mate o cualquier infusión, este dulce con avena, sin harina ni azúcar, tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesita para comenzar el día con energía.
Esta receta saludable aporta proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de calidad y grasas saludables al organismo. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, la avena contiene fibra, vitaminas del grupo B y minerales como manganeso y hierro.
El consumo de este cereal puede ayudar a reducir los niveles de colesterol, contribuye a mantener la salud digestiva, controla el peso corporal y ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer.
Por su parte, la manzana contiene importantes nutrientes para el organismo, tales como antioxidantes, vitaminas del grupo B, vitamina C, fósforo, potasio y calcio. La avena y la manzana combinadas con huevo en un budín, se convierten en un alimento completo que cubre las necesidades básicas diarias.
Recetas: budín de manzana sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- 2 manzanas rojas
- 3 huevos
- 1 taza avena
- 5 cdas. de aceite
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1 cdta. de polvo para hornear
- 3 sobres de edulcorante o stevia
- Canela, a gusto
Cómo preparar la receta de budín de manzana saludable
Antes de comenzar con la receta del budín de manzana sin harina ni azúcar, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Además, aceita un molde redondo o rectangular de 20 centímetros.
Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, lava y corta las manzanas en rodajas (pueden llevar cáscara o no). Distribúyelas en el molde y reserva.
- Licúa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla lisa y homogénea. Con ella, cubre las manzanas por completo.
- Por último, hornea el budín de manzana y avena por 25 minutos. Si lo deseas, puedes decorar con miel, azúcar impalpable o canela.
El budín de manzana y avena es una receta saludable sin harina ni azúcar para disfrutar en la merienda. Puedes acompañarlo de mate o tu infusión favorita.