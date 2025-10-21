Budín de manzana saludable en licuadora: la receta sin harina ni azúcar para bajar de peso

recetas budín de manzanas.webp El budín de manzana saludable es una receta sin harina ni azúcar que se prepara con avena.

Por su parte, la manzana contiene importantes nutrientes para el organismo, tales como antioxidantes, vitaminas del grupo B, vitamina C, fósforo, potasio y calcio. La avena y la manzana combinadas con huevo en un budín, se convierten en un alimento completo que cubre las necesidades básicas diarias.

Recetas: budín de manzana sin harina ni azúcar

Ingredientes:

2 manzanas rojas

3 huevos

1 taza avena

5 cdas. de aceite

1 cdta. de esencia de vainilla

1 cdta. de polvo para hornear

3 sobres de edulcorante o stevia

Canela, a gusto

recetas budin de manzanas.jpg El budín de manzana y avena es un postre que aporta proteínas, vitaminas, minerales, fibra, hidratos de calidad y grasas saludables.

Cómo preparar la receta de budín de manzana saludable

Antes de comenzar con la receta del budín de manzana sin harina ni azúcar, enciende el horno a 180 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Además, aceita un molde redondo o rectangular de 20 centímetros.

Ahora sí, sigue los pasos simples:

Primero, lava y corta las manzanas en rodajas (pueden llevar cáscara o no). Distribúyelas en el molde y reserva. Licúa todos los ingredientes hasta lograr una mezcla lisa y homogénea. Con ella, cubre las manzanas por completo. Por último, hornea el budín de manzana y avena por 25 minutos. Si lo deseas, puedes decorar con miel, azúcar impalpable o canela.

El budín de manzana y avena es una receta saludable sin harina ni azúcar para disfrutar en la merienda. Puedes acompañarlo de mate o tu infusión favorita.