Sushi burger: la receta fácil y original que combina lo mejor de dos mundos

El sushi tiene fanáticos en todo el mundo, pero prepararlo requiere práctica y algo de tiempo cuando los comensales son muchos y de buen comer. Esta receta tiene los mismos ingredientes, pero su armado es fácil, rápido y, al ser una porción de generoso tamaño, ahorra mucho tiempo y dejará igual de satisfechos a tus invitados.
Las opciones de relleno son tantas a lo que dé tu imaginación. Podrás utilizar ingredientes clásicos, como salmón, langostinos, atún, o hasta menos comunes, como fiambres, carnes o pollo desmenuzado.
En esta receta, además de la forma de hamburguesa, elegimos hacer una versión de sushi crujiente y caliente. Sin embargo, podrás hacer lo mismo y no apanarlo, y tendrás una Burger fría ideal para los días más cálidos.
En esta cápsula de Un bocado, junto a Romi Terranova y Nacho Molina, aprenderás todos los secretos sobre esta receta que es visualmente atractiva, diferente y sobre todo fácil de preparar.
Recetas de Un bocado: sushi burger
Ingredientes:
- 350 g de arroz
- 400 cc. de agua
- 40 ml. de vinagre de arroz
- 20 g de azúcar
- 10 g de sal
- 1/2 pepino
- 1/2 palta
- 50 g de queso crema
- 100 g de pasta salmón
- 1 alga nori
- Panko, c/n
- 2 huevos
- 2 cdas. de leche
- Harina, c/n
Salsa picante:
- 2 cdas. de siracha
- 2 cdas. de queso crema
- 50 cc. de leche
- Ciboulette, c/n
- Sal
Cómo preparar la receta de sushi burger, paso a paso
Arroz de sushi:
- Primero, lava bien el arroz con agua fría hasta retirar el exceso de almidón. Déjalo escurriendo por al menos 10 minutos.
- A continuación, coloca el arroz en una olla con agua y tapado a romper hervor. Dependiendo la cacerola elegida, este proceso puede llevar entre 7 o 10 minutos. Es importante estar al lado porque en el momento que rompa hervor, debes bajar el fuego a mínimo para controlar 7 minutos más. Transcurrido este tiempo, notarás que el arroz ha absorbido toda el agua y ese será el momento de dejarlo otros 7 minutos más a que repose sin fuego y tapado.
- Mientras tanto, prepara el aderezo del arroz, que consiste en calentar y disolver el azúcar y la sal en el vinagre de arroz.
- Por último, coloca el arroz ya reposado sobre una placa para horno y por encima el aderezo bien disuelto, remueve con la ayuda de una cuchara de plástico o madera y deja enfriar. En lo posible, tapado con un paño húmedo para que el arroz no se seque demasiado.
Armado de la burger:
- Sobre la mesada limpia, coloca el alga nori entera y, sobre esta, una porción del arroz de sushi ya frío en forma circular, procurando ser muy medido en la cantidad que utilices.
- A continuación, coloca los ingredientes seleccionados uno encima del otro, con el objetivo de formar capas: primero la pasta de salmón o cualquier corte de pescado de nuestra elección, por encima el queso crema, la palta fileteada y el pepino.
- Luego y para cerrar esta burger, humedece los extremos libres del alga nori y cierra, procurando que ningún ingrediente quede al descubierto. Lleva a frío por lo menos por 30 minutos.
- Para el apanado, pasa primero por harina, luego por la mezcla de huevos y leche y por último por el panko, o pan rallado. Este apanado puede hacerse dos veces.
- Para finalizar, fríe las burgers en abundante aceite a fuego moderado y cocina de ambos lados. No queremos que se cocinen los ingredientes por dentro, sino solo lograr una textura crujiente por fuera.
Salsa:
- Para acompañar esta delicia, prepara una salsa fácil y rápida mezclando la siracha con el queso crema, el ciboulette picado y la leche hasta lograr una textura más líquida.
Tip extra:
Si no sos fanático del alga nori, puedes hacer la receta igual. Para armarla, solo necesitas un recipiente tipo cazuela envuelto en film y, en vez de poner una capa de arroz como hicimos nosotros, pondrás dos, una al comienzo y una al final, a modo de cerrar con arroz los rellenos elegidos.