Sushi burger: la receta fácil y original que combina lo mejor de dos mundos

Las opciones de relleno son tantas a lo que dé tu imaginación. Podrás utilizar ingredientes clásicos, como salmón, langostinos, atún, o hasta menos comunes, como fiambres, carnes o pollo desmenuzado.

En esta receta, además de la forma de hamburguesa, elegimos hacer una versión de sushi crujiente y caliente. Sin embargo, podrás hacer lo mismo y no apanarlo, y tendrás una Burger fría ideal para los días más cálidos.