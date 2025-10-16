Cómo preparar Humita cuyana: la receta cremosa y sabrosa con chorizo criollo y un toque especiado

La humita cuyana es una de las recetas mendocinas irresistibles para preparar en casa y reivindicar las costumbres. Nacho Molina y Romi Terranova, comparten su versión de esta delicia gastronómica con un acompañamiento de lujo: chorizo criollo.
Esta receta, cremosa y reconfortante, lleva pocos ingredientes y es económica. Lo ideal es preparar una buena cantidad y frezar para tener disponible en cualquier momento.
Recetas de Un bocado: Humita cuyana con chorizo criollo
Ingredientes para 4 porciones:
- 4 choclos
- 1 cebolla
- 1/2 pimiento verde
- 1/2 pimiento rojo
- 2 dientes de ajo
- 1 Tomate
- Albahaca
- 50 g de zapallo
- 250 g de leche
- 4 chorizos puro cerdo
- 1 cda. de ají molido
- 1 cda. de pimentón dulce
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
- 4 rebanadas de pan casero
Cómo hacer Humita cuyana con chorizo criollo: la receta paso a paso
- Primero, elige 4 choclos grandes que estén bien lindos, sácalos de la chala y rállalos en crudo. Reserva.
- Mientras tanto, corta la cebolla, el pimiento verde y el rojo en cubos. En una olla con aceite de oliva, sofríe las verduras con un poco de sal y pimienta hasta que suden. Si quieres, puedes ponerle ají molido para que pique un poco, y pimentón dulce para darle color.
- Suma los 2 dientes de ajo picados, el choclo rallado y la leche. Cocina a fuego bajo, revolviendo cada tanto, durante 20 minutos.
- Cuando la preparación se torne cremosa, agrega el tomate sin semillas cortado en cubitos y el zapallo rallado.
- Para una receta más cremosa, puedes agregar puré de zapallo, previamente cocido en el horno. Si la humita te gusta más ligera, agrega más cantidad de leche. Cuando esté lista, apártala del fuego y agrega albahaca fresca. Rectifica con sal.
- Para el acompañamiento, corta al medio 4 chorizos de cerdo, en corte mariposa, y cocínalos sobre una sartén caliente de ambos lados hasta dorar y cocinar bien. En la misma grasa que suelte el chorizo y haciendo lugar en esa sartén, dora 4 rodajas de un rico pan casero.
La humita cuyana es fácil, rápida y muy rica para que prepares en casa.