Un bocado

Cómo preparar la Carrot Cake tradicional: la receta riquísima y fácil para comer de un bocado

Romi Terranova y Nacho Molina, de Un bocado, presentan una de las recetas más ricas para el postre: Carrot Cake o torta de zanahoria

Nacho Molina y Romina Terranova
Por Nacho Molina y Romina Terranova
La Carrot Cake es una torta dulce y especiada de zanahoria, con una textura húmeda y una cobertura de queso. Se trata de una de las recetas clásicas de la pastelería suiza, a la que es imposible resistirse. En esta cápsula de Un bocado, Romi Terranova y Nacho Molina, te enseñan a preparar su versión de este clásico.

Si bien la cobertura o frosting de queso crema no se encuentra en las recetas originales, ha ido ganando adeptos a lo largo del mundo. Actualmente, no existe Carrot Cake sin esta delicia por encima, que le otorga cremosidad, suavidad y equilibrio perfecto de dulzor a esta torta.

La Carrot Cake es una torta de zanahoria tan popular que tiene su propio Día Mundial el 3 de febrero. Si bien cada país tiene una versión de este clásico, lo que la hace especial son la mezcla de especias que, unidas, otorgan un sabor exótico y único.

nacho molina y romi terranova- un bocado. carrot cake
Las especias más clásicas de la Carrot Cake son la nuez moscada, jengibre y canela, pero hay recetas que agregan clavo de olor o cardamomo.

Recetas de Un bocado: Carrot cake tradicional

Ingredientes:

  • 90 g de harina leudante
  • 50 g de azúcar común
  • 50 g de azúcar mascabo
  • 1 cdta. de canela
  • 1 huevo
  • 1 naranja
  • 100 ml. de aceite
  • 120 g de zanahoria
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 20 cc. de leche
  • 1 cdta. de jugo de limón
  • 30 g de nueces
  • 1/2 cdta. de jengibre molido

Frosting de coco:

  • 100 g de manteca
  • 160 g de azúcar impalpable
  • 240 g de queso crema
  • 50 g de coco rallado
Cómo preparar la receta de Carrot Cake tradicional, paso a paso

  1. Primero, es fundamental pesar todos los ingredientes. Luego, ralla la zanahoria usando la parte más fina del rallador.
  2. A continuación, integra todos los líquidos: el huevo, el aceite, el jugo de naranja, la leche, esencia de vainilla y el chorrito de jugo de limón. Agrega la zanahoria para luego empezar con todos los ingredientes secos de esta receta.
  3. Luego, incorpora el azúcar común y mascabo, la harina, las nueces picadas y las especies elegidas para perfumar la Carrot Cake. Ojo con el jengibre, ya que es invasivo y puede dejar un leve sabor amargo en boca si nos pasamos.
  4. Por último, coloca la preparación en una budinera enmantecada y llévala a horno 170 °C por 20 minutos aproximadamente.

Frosting de coco:

  1. Primero, bate la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar impalpable hasta que esté blanca y cremosa.
  2. Luego, agrega el queso crema y el coco. El único secreto es que el queso crema esté bien frío, recién sacado de la heladera.

