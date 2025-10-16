Cómo preparar la Carrot Cake tradicional: la receta riquísima y fácil para comer de un bocado

Si bien la cobertura o frosting de queso crema no se encuentra en las recetas originales, ha ido ganando adeptos a lo largo del mundo. Actualmente, no existe Carrot Cake sin esta delicia por encima, que le otorga cremosidad, suavidad y equilibrio perfecto de dulzor a esta torta.

La Carrot Cake es una torta de zanahoria tan popular que tiene su propio Día Mundial el 3 de febrero. Si bien cada país tiene una versión de este clásico, lo que la hace especial son la mezcla de especias que, unidas, otorgan un sabor exótico y único.