Verduras

Cous Cous con romancescos, bruselas y arvejas: la receta para incluir verduras en la dieta

Romi Terranova y Nacho Molina, de Un bocado, presentan una de las recetas perfectas para comer verduras: Cous Cous con romancescos, bruselas y arvejas

Nacho Molina y Romina Terranova
Receta de Cous Cous con romancescos

Esta receta de Cous cous es ideal para guarnición o como un plato principal ligero para estos días lindos que se vienen. En esta ocasión, lo cocinamos con Romanesco, una variedad de brócoli poco conocida, pero que se consigue si buscamos un poquito.

A no volverse locos que con el clásico brócoli se puede reemplazar perfecto. También aprovechamos otros vegetales de la familia las coles, repollitos de bruselas y kale para elaborar esta receta de verano.

Recetas de Un bocado: Cous Cous con romanesco, bruselas y arvejas

Ingredientes:

  • 150 g de cous cous
  • 1 romanesco o brócoli
  • 100 g repollitos de bruselas
  • 200 g arvejas frescas
  • 1/2 kale
  • Aceitunas verdes fileteadas
  • 200 cc. de caldo de verduras
  • Aceite de oliva
  • Cilantro fresco
  • 1 limón
Cómo preparar la receta de Cous Cous con romanesco, bruselas y arvejas

  1. Primero, comienza la receta hidratando el cous cous con caldo de verduras caliente. La proporción es una parte de cous cous por dos de caldo.
  2. Deja reposar unos 15 minutos y condimenta con cascaritas de limón picadas bien finas, aceite de oliva, sal y pimienta.
  3. Por otro lado, corta los repollitos de bruselas por la mitad, el romanesco o brócoli en pequeños trozos, y pela las arvejas frescas.
  4. En una sartén con aceite de oliva, dora estas verduras hasta que tomen un buen dorado. Luego, mezcla con el cous cous hidratado.
  5. Agrega cilantro picado y aceitunas verdes fileteadas. Acompaña este rico plato con unas hojas de kale previamente cocidas a la sartén.

Video: cómo preparar la receta de Cous Cous, paso a paso

