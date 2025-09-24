Cous Cous con romancescos, bruselas y arvejas: la receta para incluir verduras en la dieta

Esta receta de Cous cous es ideal para guarnición o como un plato principal ligero para estos días lindos que se vienen. En esta ocasión, lo cocinamos con Romanesco, una variedad de brócoli poco conocida, pero que se consigue si buscamos un poquito.
Esta receta de Cous cous es ideal para guarnición o como un plato principal ligero para estos días lindos que se vienen. En esta ocasión, lo cocinamos con Romanesco, una variedad de brócoli poco conocida, pero que se consigue si buscamos un poquito.
A no volverse locos que con el clásico brócoli se puede reemplazar perfecto. También aprovechamos otros vegetales de la familia las coles, repollitos de bruselas y kale para elaborar esta receta de verano.
Ingredientes: