Si bien el puré de papas es una de las recetas de mamá más preparadas en los hogares argentinos, existen otras versiones igual de cremosas y ricas. Para esta primavera, incorporar coliflor y otras verduras livianas a la dieta, es ideal para aprovechar todas las propiedades que pueden aportar al organismo.
Cómo hacer Puré de coliflor: la receta de primavera con 5 ingredientes y en 20 minutos
El puré de papas y coliflor es una receta rica, cremosa y llena de sabor que tiene múltiples beneficios para la salud Es ideal para incluir en la dieta