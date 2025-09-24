Cómo hacer Puré de coliflor: la receta de primavera con 5 ingredientes y en 20 minutos

La coliflor es una excelente fuente de colina, fibra, antioxidantes, folato, vitamina C y vitamina K, por lo que apoya la función hepática, mejora la digestión, ayuda a la memoria, apoya al sistema inmunológico y fortalece los huesos. Además, se han demostrado que promueve un embarazo saludable, favoreciendo el desarrollo saludable del cerebro y la médula espina del bebé.

Lo cierto es que cuando uno es pequeño, no les hace mucha gracia la coliflor. Y de grandes, es probable que tampoco. Por eso, te dejamos una receta para “disfrazarlo” de una forma exquisita. Este puré de coliflor lleva papa, manteca, leche, aceite, nuez moscada, sal y pimienta.