6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $6.190.303,50

626 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $17.799,59

LA SEGUNDA

19 - 20 - 30 - 32 - 39 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.662.102.136)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.714.182,10

737 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $15.118,79

REVANCHA

06 - 13 - 17 - 29 - 33 - 36

POZO VACANTE 6 aciertos ($789.176.682)

SIEMPRE SALE

06 - 07 - 08 - 12 - 35 - 41

20 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $16.665.085,80

4 de Santa Fe, 3 de Buenos Aires, 2 de Corrientes, 2 de Córdoba, 2 de Capital Federal, 2 de San Luis, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 1 de Chaco y 1 de Mendoza

POZO EXTRA

06 – 13 – 17 – 19 – 20 – 22 – 27 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 36 – 39 – 41 – 43

993 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $156.092,65)

quini 6 sorteo resultados ganadores Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: