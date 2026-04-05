El Quini 6 realiza este domingo 5 de abril de 2026 el sorteo 3362, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3362 del domingo 5 de abril
- TRADICIONAL
20 - 22 - 27 - 29 - 35 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.662.102.136)
6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $6.190.303,50
626 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $17.799,59
- LA SEGUNDA
19 - 20 - 30 - 32 - 39 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.662.102.136)
10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.714.182,10
737 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $15.118,79
- REVANCHA
06 - 13 - 17 - 29 - 33 - 36
POZO VACANTE 6 aciertos ($789.176.682)
- SIEMPRE SALE
06 - 07 - 08 - 12 - 35 - 41
20 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $16.665.085,80
4 de Santa Fe, 3 de Buenos Aires, 2 de Corrientes, 2 de Córdoba, 2 de Capital Federal, 2 de San Luis, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de La Pampa, 1 de Chaco y 1 de Mendoza
- POZO EXTRA
06 – 13 – 17 – 19 – 20 – 22 – 27 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 36 – 39 – 41 – 43
993 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $156.092,65)
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15