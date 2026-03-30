De esta manera, la suerte del Quini 6 golpeó la puerta de estos dos apostadores que compraron sus boletos ganadores en dos grandes provincias del interior del país.

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Quini 6: quiénes son y cuánto ganaron los 2 apostadores que se hicieron millonarios en el sorteo del domingo

Estos son los nuevos multimillonarios del Quini 6 del sorteo 3360 del domingo 29 de marzo: