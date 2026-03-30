El Quini 6 dio otra gran sorpresa en el sorteo 3360 del domingo 29 de marzo de 2026 para arrancar la semana con una sonrisa. Dos apostadores ganaron más de $4.000 millones luego de conseguir 6 aciertos en las modalidades Revancha y Siempre Sale.
Quini 6: quiénes son y cuánto ganaron los 2 apostadores que se hicieron millonarios en el sorteo del domingo
El Quini 6 volvió a entregar un premio alucinante a dos apostadores del interior del país que se alzaron con una multimillonaria cifra en el sorteo 3360 de este domingo 29 de marzo
De esta manera, la suerte del Quini 6 golpeó la puerta de estos dos apostadores que compraron sus boletos ganadores en dos grandes provincias del interior del país.
Quini 6: quiénes son y cuánto ganaron los 2 apostadores que se hicieron millonarios en el sorteo del domingo
Estos son los nuevos multimillonarios del Quini 6 del sorteo 3360 del domingo 29 de marzo:
- Un apostador de Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe tuvo 6 aciertos en la Revancha y ganó $3.760.841.146,60
- Un ganador de Monte Buey, provincia de Córdoba, tuvo 6 aciertos en el Siempre Sale del Quini 6 y ganó $378.387.936
Quini 6: todos los resultados del sorteo 3360 del domingo 29 de marzo
- TRADICIONAL
01 - 09 - 15 - 18 - 19 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.231.180.776)
24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.757.034
1.749 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.233,07
- LA SEGUNDA
00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.231.180.776)
38 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.109.705,68
2.291 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.521,89
- REVANCHA
06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42
1 GANADOR 6 aciertos ($3.760.841.146,60)
Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe
- SIEMPRE SALE
01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45
1 ganador con 6 aciertos (cobrará $378.387.936)
Monte Buey, provincia de Córdoba
- POZO EXTRA
00 – 01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 15 – 18 – 19 – 24 – 29 – 36 – 38 – 42
535 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $289.719,63)