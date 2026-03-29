El Quini 6 realizó este domingo 29 de marzo de 2026 el sorteo 3360, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3360 del domingo 29 de marzo
- TRADICIONAL
01 - 09 - 15 - 18 - 19 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.231.180.776)
24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.757.034
1.749 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.233,07
- LA SEGUNDA
00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.231.180.776)
38 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.109.705,68
2.291 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.521,89
- REVANCHA
06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42
1 GANADOR 6 aciertos ($3.760.841.146,60)
Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe
- SIEMPRE SALE
01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45
1 ganador con 6 aciertos (cobrará $378.387.936)
Monte Buey, provincia de Córdoba
- POZO EXTRA
00 – 01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 15 – 18 – 19 – 24 – 29 – 36 – 38 – 42
535 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $289.719,63)
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15