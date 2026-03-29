24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.757.034

1.749 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.233,07

LA SEGUNDA

00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.231.180.776)

38 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.109.705,68

2.291 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $5.521,89

REVANCHA

06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42

1 GANADOR 6 aciertos ($3.760.841.146,60)

Gobernador Crespo, provincia de Santa Fe

SIEMPRE SALE

01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45

1 ganador con 6 aciertos (cobrará $378.387.936)

Monte Buey, provincia de Córdoba

POZO EXTRA

00 – 01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 15 – 18 – 19 – 24 – 29 – 36 – 38 – 42

535 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $289.719,63)

quini 6 sorteo resultados ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3360 del domingo 29 de marzo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: