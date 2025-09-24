Dieta para bajar de peso: prepara alfajores de maicena saludables sin harina ni manteca

Los ingredientes con los que se preparan los alfajores de maicena tradicionales pueden ser un obstáculo si estás cuidando tu alimentación o intentando bajar de peso. La buena noticia es que esta receta se elabora con aceite vegetal, edulcorantes naturales y harina integral, por lo que es apta para quienes evitan el gluten o siguen una alimentación más liviana.

Esta versión saludable de alfajores de maicena puede llevar un relleno de dulce de leche sin azúcar o mermeladas caseras. Sin dudas, es una excelente opción para sumar a tu dieta sin resignar placer, y perfecta si estás buscando bajar de peso.