Alimentación saludable

Dieta para bajar de peso: prepara alfajores de maicena saludables sin harina ni manteca

La mejor forma de sostener la dieta es reversionar recetas a su versión fit. Estos alfajores de maicena son ricos y ayudan a bajar de peso

Antonella Prandina
Estos alfajores de maicena no llevan harina ni manteca ni azúcar. Son ideales para incluir en la dieta de pérdida de peso.

Los alfajores de maicena son una de las mejores recetas para darle a la merienda un toque irresistible. Sin embargo, con la llegada de la primavera, muchas personas comienzan a buscar opciones más saludables y livianas para incluir en su dieta. Esta versión no lleva harina, manteca ni azúcar.

Los ingredientes con los que se preparan los alfajores de maicena tradicionales pueden ser un obstáculo si estás cuidando tu alimentación o intentando bajar de peso. La buena noticia es que esta receta se elabora con aceite vegetal, edulcorantes naturales y harina integral, por lo que es apta para quienes evitan el gluten o siguen una alimentación más liviana.

Esta versión saludable de alfajores de maicena puede llevar un relleno de dulce de leche sin azúcar o mermeladas caseras. Sin dudas, es una excelente opción para sumar a tu dieta sin resignar placer, y perfecta si estás buscando bajar de peso.

Los alfajores de maicena tienen una receta saludable sin harina ni manteca, ideal para sumar a la dieta.

Recetas: alfajores de maicena sin harina ni manteca

Ingredientes:

  • 200 g de maicena
  • 100 g de harina integral
  • 2 huevos
  • 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 80 g de edulcorante o azúcar mascabo
  • 1 cdta. de polvo de hornear sin gluten
  • Esencia de vainilla
  • Dulce de leche o mermelada sin azúcar
  • Coco rallado opcional
Los alfajores de maicena saludables se preparan harina integral y edulcorante natural.

Cómo preparar alfajores de maicena: la receta sin harina, sin azúcar y sin manteca

  1. Primero, bate los huevos con el edulcorante y la esencia de vainilla. Suma el aceite en forma de hilo hasta integrar.
  2. A continuación, agrega la maicena, harina integral y polvo de hornear tamizados. Forma una masa y estírala sobre la mesada.
  3. Luego, corta las tapas de los alfajores con un cortante o molde redondo y llévalas a una placa enharinada.
  4. Cocina las tapas en el horno a 180 °C por 8 a 10 minutos hasta que se doren. Deja enfriar y rellena los alfajores de maicena con dulce de leche o mermelada sin azúcar. Decora los bordes con coco rallado y listo.

