Así es la Dieta de las princesas de Disney: en qué consiste y cuáles son los efectos en el organismo

¿Cómo funciona? La Dieta de las princesas de Disney asigna un patrón alimenticio drástico a cada día de la semana, inspirado en los personajes más conocidos como Ariel, Cenicienta, Pocahontas, Blancanieves o Bella bajo etiquetas como #dietadisney, #princessdiet o #disneyprincessdiet.

Detrás del encanto de las princesas de Disney, se oculta un régimen que amenaza con la salud física y mental de quienes la siguen. Según explica la Dra. Karen de Isidro, nutricionista y colaboradora de Doctoralia, en el sitio Glamour, “estas dietas utilizan nombres dulces y referencias culturales conocidas para enmascarar conductas que pueden derivar en serios problemas de salud. Son mensajes altamente dañinos, sobre todo en poblaciones vulnerables como los adolescentes”.