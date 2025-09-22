Jugos verdes: 3 recetas detox para sumar a la dieta y bajar de peso rápido

Por eso, para que los jugos detox funcionen realmente como parte de una dieta saludable, es clave licuarlos y no colarlos, y no esperar que por sí solos logren resultados milagrosos. Son un apoyo, no una solución mágica.
Dieta: el jugo verde de repollo, limón y pepino para eliminar toxinas
El jugo de repollo, limón y pepino ayuda a regular el tránsito intestinal y a eliminar desechos, equilibra el pH, fortalece el sistema inmune, funciona como diurético, hidrata y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo.
Ingredientes:
- 1/2 repollo
- Jugo de 1 limón
- 1/2 pepino
Procedimiento:
- Licúa los ingredientes con un vaso de agua fría hasta obtener una mezcla homogénea.
- Si quieres una textura más suave, puedes sumar mas agua.
- Para un toque extra de sabor, añade unas hojas de menta fresca o un trocito de jengibre.
Bajar de peso: jugo de espinaca, manzana verde y pepino
Este jugo verde ayuda a desintoxicar el cuerpo, hidrata y elimina líquidos retenidos, mejora la digestión, aporta energía y vitaminas, refuerza el sistema inmune, favorece la salud de la piel y combate la inflamación.
Ingredientes:
- 1/2 atado de espinaca
- 1/2 pepino
- 1 manzana verde
Procedimiento:
- Lava los ingredientes y retira la cáscara y las semillas de la manzana.
- Lcúa en la licuadora o procesadora con un vaso de agua fría. Si quieres una textura más liviana, agrega más agua.
Receta detox: jugo de espinaca, apio y limón
El jugo de espinaca, apio y limón ayuda a limpiar el hígado y los riñones, mejora la digestión, aporta vitaminas A, C, K, y antioxidantes y es efectivo para desinflamar y eliminar líquidos retenidos.
Ingredientes:
- 1/2 atado de espinaca
- 1 tallo de apio
- Jugo de 1 limon
Procedimiento:
- Lava las espinacas y el apio. Agrega los ingredientes al vaso de la licuadora y procesa con un vaso de agua.
- Luego, agrega el jugo de limón y mezcla bien.
