Jugos verdes: 3 recetas detox para sumar a la dieta y bajar de peso rápido

Por eso, para que los jugos detox funcionen realmente como parte de una dieta saludable, es clave licuarlos y no colarlos, y no esperar que por sí solos logren resultados milagrosos. Son un apoyo, no una solución mágica.

Dieta: el jugo verde de repollo, limón y pepino para eliminar toxinas

El jugo de repollo, limón y pepino ayuda a regular el tránsito intestinal y a eliminar desechos, equilibra el pH, fortalece el sistema inmune, funciona como diurético, hidrata y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo.

Ingredientes:

1/2 repollo

Jugo de 1 limón

1/2 pepino

Procedimiento:

Licúa los ingredientes con un vaso de agua fría hasta obtener una mezcla homogénea. Si quieres una textura más suave, puedes sumar mas agua. Para un toque extra de sabor, añade unas hojas de menta fresca o un trocito de jengibre.

Bajar de peso: jugo de espinaca, manzana verde y pepino

Este jugo verde ayuda a desintoxicar el cuerpo, hidrata y elimina líquidos retenidos, mejora la digestión, aporta energía y vitaminas, refuerza el sistema inmune, favorece la salud de la piel y combate la inflamación.

Ingredientes:

1/2 atado de espinaca

1/2 pepino

1 manzana verde

Procedimiento:

Lava los ingredientes y retira la cáscara y las semillas de la manzana. Lcúa en la licuadora o procesadora con un vaso de agua fría. Si quieres una textura más liviana, agrega más agua.

Receta detox: jugo de espinaca, apio y limón

El jugo de espinaca, apio y limón ayuda a limpiar el hígado y los riñones, mejora la digestión, aporta vitaminas A, C, K, y antioxidantes y es efectivo para desinflamar y eliminar líquidos retenidos.

Ingredientes:

1/2 atado de espinaca

1 tallo de apio

Jugo de 1 limon

Procedimiento:

Lava las espinacas y el apio. Agrega los ingredientes al vaso de la licuadora y procesa con un vaso de agua. Luego, agrega el jugo de limón y mezcla bien.