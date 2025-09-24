Este es el último video de las chicas cuando se subieron a una camioneta que fue incendiada

La Policía encontró una camioneta totalmente incendiada. Los uniformados siguieron los rastros que los llevaron hasta un pozo séptico donde hallaron tres cuerpos, que al identificarlos, confirmaron que erande las 3 chicas de quienes no se sabía nada desde el sábado: fueron asesinadas y hay 4 detenidos.

La causa por la desaparición de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) sumó en las últimas horas un elemento considerado clave por los investigadores: un video de cámaras de seguridad que mostró el momento en que las tres jóvenes subieron a una camioneta blanca antes de que se perdiera todo rastro de ellas.

Imágenes claves en el crimen de las tres jóvenes en Florencio Varela

Las imágenes ya están en manos de la Justicia. Se ve cómo la menor se ubicó en el asiento del acompañante, mientras que las otras dos chicas subieron a la parte trasera del vehículo.

Aunque la calidad de las imágenes no es óptima, para los investigadores son una prueba contundente que confirma que las víctimas efectivamente subieron a esa camioneta.

El punto donde fueron captadas las imágenes es un dato central para la investigación, ya que coincide con otras pistas recolectadas en el expediente, como la activación de los celulares en esa misma zona y el testimonio de quienes aseguraron haber visto el vehículo.

La secuencia completa es analizada por peritos de la Policía Científica para determinar la hora exacta en la que subieron a la camioneta y el recorrido que hicieron.

El video de la cámara de seguridad les permitió a los pesquisas trazar el camino que recorrió la Chevrolet Tracker Blanca hasta llegar a Florencio Varela, en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

Ese recorrido que hizo la camioneta llevó a la investigación hasta una casa ubicada en calles Chañar y Jachal, donde hicieron un allanamiento y encontraron manchas de sangre.

El terrible hallazgo que cambia rotundamente la investigación

El caso tuvo un giro impactante cuando se hallaron 3 cuerpos enterrados en un terreno baldío, a pocos kilómetros del lugar donde las jóvenes fueron vistas por última vez. Más tarde, se confirmó que eran las víctimas a las que estaban buscando.

En paralelo, la Policía detuvo a 4 sospechosos que estarían vinculados con el hecho. Entre ellos hay 2 hombres que, según trascendió, serían los dueños de la camioneta que se ve en el video. Todos quedaron a disposición de la fiscalía a cargo de la investigación y se espera que sean indagados.

El video se suma a otras pruebas que ya forman parte del expediente, como el entrecruzamiento de llamadas, el rastreo de las antenas de telefonía celular y los testimonios de familiares y amigos. Los investigadores intentan determinar si las jóvenes subieron por voluntad propia al vehículo o si fueron forzadas.

Otra de las incógnitas del crimen es el destino final del recorrido de la camioneta. Para ello se revisan las cámaras de seguridad de la zona y de rutas cercanas que puedan haber captado el paso del vehículo. “Cada minuto de filmación es crucial para establecer qué pasó después de que las chicas se subieron a la camioneta”, explicaron desde la fuerza de seguridad.

Fuente: A24.com