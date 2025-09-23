crimen katie collman 2 La niña que fue víctima de un crimen en Estados Unidos.

Cinco días después de su desaparición, un patrullero estatal descubrió algo azul flotando en la superficie de un lago. Era el cuerpo de Katie Collman, con las manos atadas a la espalda con una cuerda. La autopsia reveló que había sido violada y ahogada, su muerte fue clasificada como crimen.

La investigación por el crimen de la niña

Horas después, un vecino de 21 años, Charles Hickman, llamó a la policía de Estados Unidos y confesó el crimen. Afirmó que él y su amigo Timothy O'Sullivan, de 22 años, habían secuestrado a la niña porque ella presenció una transacción de drogas. Dijo que la llevaron a su casa para "asustarla" y luego al arroyo, donde la ataron y ella "accidentalmente" cayó al agua y se ahogó.

Sin embargo, las pruebas de ADN que se realizaron luego apuntaron contra Anthony Ray Stockelman, un hombre de 38 años que no tenía conexión aparente con Charles Hickman, cuya confesión del crimen resultó falsa posiblemente motivada por su deseo de atención o culpabilidad en otros delitos.

El tatuaje del autor del crimen de la niña.

El 21 de abril, los fiscales retiraron los cargos contra Charles Hickman y arrestaron al nuevo sospechoso del crimen de la niña. El 6 de abril de 2006 se declaró culpable y le dieron prisión perpetua sin libertad condicional.

Apenas semanas después de su llegada a la cárcel, enfrentó la ira de otros presos por el crimen cometido. El primo de la niña asesinada estaba en ese penal, ingresó a su celda y la tatuó en la frente "Katie's Revenge" (venganza de Katie).