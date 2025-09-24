crimen estados unidos 2 La mujer que ganó un partido de básquet y fue asesinada por eso.

Partido básquet, disparos y crimen

Asia Womack, brilló en el equipo de básquet de la universidad y era una habitual en estos encuentros callejeros, esos partidos informales que reúnen a amigos y conocidos para echar un clavado y charlar.

Aquel día, la joven jugó contra Cameron Hogg, un hombre de 31 años que ella consideraba un amigo. Habían compartido comidas y risas previamente. Incluso lo había invitado a su casa. Pero el partido tomó un giro amargo cuando la mujer lo venció de forma increíble.

Testigos relataron que Cameron Hogg, humillado por perder ante una mujer, comenzó a lanzar insultos y amenazas. "Te voy a matar", gritó, según declaraciones recogidas por efectivos de la policía de Estados Unidos.

crimen estados unidos 3 Así despidieron a la víctima del crimen en Estados Unidos.

La tensión escaló rápidamente, y Cameron Hogg, visiblemente enfurecido, abandonó el parque junto a sus hijos y su hermano. Pero horas después regresó en su camioneta, bajó con una pistola en sus manos y cometió el crimen. Le disparó 5 veces y concretó su muerte al instante.

La captura del criminal ocurrió el 20 de octubre de 2022, 17 días después del crimen. Primero quiso apuntar a una legítima defensa, pero finalmente en un juicio fue sentenciado a 20 años de prisión en febrero del año siguiente.