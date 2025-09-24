Víctima y victimario del crimen en Estados Unidos.

Víctima y victimario del crimen en Estados Unidos.

El crimen de Asia Womack es un caso que conmociona por su brutalidad y por cómo un momento de diversión deportiva se transformó en una tragedia mortal. Un partido de básquet que terminó de la peor manera.

Asia Womack, una joven de 21 años apasionada por el básquet, fue asesinada en Estados Unidos el 3 de octubre de 2022, por un hombre que no pudo digerir la derrota ante ella en un partido improvisado.

Esa tarde, en un parque público en el sur de Dallas, se transformó en el escenario de un mezcla de básquet amateur y violencia extrema.

La mujer que ganó un partido de básquet y fue asesinada por eso.

La mujer que ganó un partido de básquet y fue asesinada por eso.

Partido básquet, disparos y crimen

Asia Womack, brilló en el equipo de básquet de la universidad y era una habitual en estos encuentros callejeros, esos partidos informales que reúnen a amigos y conocidos para echar un clavado y charlar.

Aquel día, la joven jugó contra Cameron Hogg, un hombre de 31 años que ella consideraba un amigo. Habían compartido comidas y risas previamente. Incluso lo había invitado a su casa. Pero el partido tomó un giro amargo cuando la mujer lo venció de forma increíble.

Testigos relataron que Cameron Hogg, humillado por perder ante una mujer, comenzó a lanzar insultos y amenazas. "Te voy a matar", gritó, según declaraciones recogidas por efectivos de la policía de Estados Unidos.


Así despidieron a la víctima del crimen en Estados Unidos.

Así despidieron a la víctima del crimen en Estados Unidos.

La tensión escaló rápidamente, y Cameron Hogg, visiblemente enfurecido, abandonó el parque junto a sus hijos y su hermano. Pero horas después regresó en su camioneta, bajó con una pistola en sus manos y cometió el crimen. Le disparó 5 veces y concretó su muerte al instante.

La captura del criminal ocurrió el 20 de octubre de 2022, 17 días después del crimen. Primero quiso apuntar a una legítima defensa, pero finalmente en un juicio fue sentenciado a 20 años de prisión en febrero del año siguiente.

