Cómo hacer espárragos gratinados cremosos: la receta de 7 ingredientes y 5 pasos fáciles

En plena temporada de espárragos en Argentina, nada mejor que preparar una deliciosa receta con esta verdura hermosa y riquísima. En esta oportunidad, llevaremos a la mesa espárragos gratinados al horno, un verdadero manjar para sorprender en el almuerzo o la cena.
Esta receta que tiene al espárrago como protagonista, se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y pasos de elaboración que todo el mundo los puede hacer.
La textura de esta receta es lo mejor, ya que brinda un toque distintivo que realza su sabor y es irresistible para cualquier paladar.
Un toque crujiente por fuera y una textura suave y cremosa por dentro, con un sabor amable y no tan intenso, esta receta de espárragos gratinados al horno es para aprovechar en esta época del año.
Buscando y buscando, nos encontramos con la receta que propone el sitio paulinacocina.net, una de las de las preparaciones más accesibles de hacer.
Receta de espárragos gratinados al horno
Solo hace falta estos ingredientes para poner manos a la obra, elaborar esta receta que se comparte en familia y nadie puede dejar de saborearla:
Ingredientes
- 1 paquete de espárragos
- Crema de leche o manteca
- Queso parmesano
- Queso mantecoso o fresco
- Nuez
- Polenta
- Ralladura de limón
Receta de espárragos gratinados (paso a paso)
- El primer paso de la receta, ya con todos los ingredientes a mano, es blanquear los espárragos, es decir, hervirlos en agua durante un tiempo. Retirar del agua y colocar en una fuente junto con la crema de leche o la manteca.
- En un recipiente aparte, mezclar estos ingredientes: polenta, queso parmesano, nuez molida con las manos y ralladura de medio limón.
- Desparramar arriba de los espárragos la mitad de esta preparación.
- Cortar láminas de queso mantecoso o fresco y colocar encima de esta preparación que colocamos arriba de los espárragos.
- Llevar la fuente al horno y esperar unos 15 o 20 minutos hasta que quede todo gratinado. Listo, ya se puede saborear estos exquisitos espárragos gratinados.