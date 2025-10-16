Inicio Recetas Receta
Cómo hacer espárragos gratinados cremosos: la receta de 7 ingredientes y 5 pasos fáciles

Esta receta con espárragos sale súper rica y es perfecta para compartir en familia. Esta verdura gratinada es un verdadero manjar

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Nada más gratificante que preparar esta receta de espárragos gratinados con queso y saborearla con los que uno más quiere.

En plena temporada de espárragos en Argentina, nada mejor que preparar una deliciosa receta con esta verdura hermosa y riquísima. En esta oportunidad, llevaremos a la mesa espárragos gratinados al horno, un verdadero manjar para sorprender en el almuerzo o la cena.

Esta receta que tiene al espárrago como protagonista, se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y pasos de elaboración que todo el mundo los puede hacer.

La textura de esta receta es lo mejor, ya que brinda un toque distintivo que realza su sabor y es irresistible para cualquier paladar.

Un toque crujiente por fuera y una textura suave y cremosa por dentro, con un sabor amable y no tan intenso, esta receta de espárragos gratinados al horno es para aprovechar en esta época del año.

Buscando y buscando, nos encontramos con la receta que propone el sitio paulinacocina.net, una de las de las preparaciones más accesibles de hacer.

Los espárragos salen deliciosos y cremosos con esta receta, que lleva simples ingredientes.

Receta de espárragos gratinados al horno

Solo hace falta estos ingredientes para poner manos a la obra, elaborar esta receta que se comparte en familia y nadie puede dejar de saborearla:

Ingredientes

  • 1 paquete de espárragos
  • Crema de leche o manteca
  • Queso parmesano
  • Queso mantecoso o fresco
  • Nuez
  • Polenta
  • Ralladura de limón
Esta receta de espárragos gratinados al horno, es especial para sorprender a la familia en el almuerzo o la cena.

Receta de espárragos gratinados (paso a paso)

  1. El primer paso de la receta, ya con todos los ingredientes a mano, es blanquear los espárragos, es decir, hervirlos en agua durante un tiempo. Retirar del agua y colocar en una fuente junto con la crema de leche o la manteca.
  2. En un recipiente aparte, mezclar estos ingredientes: polenta, queso parmesano, nuez molida con las manos y ralladura de medio limón.
  3. Desparramar arriba de los espárragos la mitad de esta preparación.
  4. Cortar láminas de queso mantecoso o fresco y colocar encima de esta preparación que colocamos arriba de los espárragos.
  5. Llevar la fuente al horno y esperar unos 15 o 20 minutos hasta que quede todo gratinado. Listo, ya se puede saborear estos exquisitos espárragos gratinados.

