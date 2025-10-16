Cómo hacer espárragos gratinados cremosos: la receta de 7 ingredientes y 5 pasos fáciles

Un toque crujiente por fuera y una textura suave y cremosa por dentro, con un sabor amable y no tan intenso, esta receta de espárragos gratinados al horno es para aprovechar en esta época del año.

Buscando y buscando, nos encontramos con la receta que propone el sitio paulinacocina.net, una de las de las preparaciones más accesibles de hacer.

reeta-esparragos-gratinados-ingredientes Los espárragos salen deliciosos y cremosos con esta receta, que lleva simples ingredientes.

Receta de espárragos gratinados al horno

Solo hace falta estos ingredientes para poner manos a la obra, elaborar esta receta que se comparte en familia y nadie puede dejar de saborearla:

Ingredientes

1 paquete de espárragos

Crema de leche o manteca

Queso parmesano

Queso mantecoso o fresco

Nuez

Polenta

Ralladura de limón

reeta-esparragos-gratinados Esta receta de espárragos gratinados al horno, es especial para sorprender a la familia en el almuerzo o la cena.

Receta de espárragos gratinados (paso a paso)