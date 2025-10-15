Cómo hacer mayonesa de zanahoria casera: la receta del aderezo de 6 ingredientes y 5 pasos

Hay una receta que no es muy conocida y que es una explosión de sabor. Se trata de la mayonesa de zanahoria casera, un exquisito aderezo que realza el sabor de las comidas y les da un color espectacular a todos los platos.
Esta receta es fácil de hacer porque lleva simples pasos y porque se utilizan ingredientes básicos, de lo que generalmente uno tiene en la casa.
La mayonesa de zanahoria es una alternativa saludable, mucho más que la clásica mayonesa de mesa. Va muy bien con muchas preparaciones, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con platos fríos. También es una opción increíble para agregar a una hamburguesa de carne o vegetariana, o un simple sándwich.
Este aderezo de color naranja que llama mucho la atención por su aspecto, es una verdadera joya culinaria, que sale con una textura cremosa y ligera.
Quien comparte una versión única e imperdible de esta receta, es el sitio paulinacocina.net.
Receta de mayonesa de zanahoria casera
Estos son los ingredientes necesarios para poder hacer esta receta, que son fáciles de conseguir:
Ingredientes
- 2 zanahorias grandes
- 1 huevo fresco (opcional)
- 1/2 taza de aceite de girasol o de oliva suave
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 diente de ajo (opcional)
- Sal
- Pimienta
- Lo primero que se hace es pelar las zanahorias y cortar en rodajas finas. Cocinar en agua durante unos 15 o 20 minutos hasta que queden bien tiernas.
- Llevar las zanahorias cocidas a una licuadora o vaso de un mixer. Si se decide utilizar huevo, es momento de agregar.
- Procesar los ingredientes e ir agregando de a poco el aceite a modo de lluvia, para lograr que la mezcla emulsione. Si se pretende obtener una mayonesa de zanahoria más líquida, hay que agregar más aceite.
- Sumar el jugo de limón, sal, pimienta y diente de ajo, si es que se decide utilizar. Seguir mezclando hasta obtener una consistencia cremosa.
- Se puede agregar un poquito de agua o más jugo de limón, si la mayonesa queda espesa y no es de la textura que uno busca.