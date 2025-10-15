Cómo hacer mayonesa de zanahoria casera: la receta del aderezo de 6 ingredientes y 5 pasos

Esta receta es fácil de hacer porque lleva simples pasos y porque se utilizan ingredientes básicos, de lo que generalmente uno tiene en la casa.

La mayonesa de zanahoria es una alternativa saludable, mucho más que la clásica mayonesa de mesa. Va muy bien con muchas preparaciones, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con platos fríos. También es una opción increíble para agregar a una hamburguesa de carne o vegetariana, o un simple sándwich.