Cómo hacer chimichurri para pollo casero: la receta fácil de hacer y que lleva simples ingredientes

Esta receta le va como anillo al dedo al pollo y es fantástica para darle un toque especial a esta carne tan preciada, de la manera que se cocine.

Quien comparte una receta maravillosa de este chimichurri para pollo, es el sitio recetasgratis.net.

La receta de este chimichurri casero se hace con simples ingredientes y sale delicioso.

Receta de chimichurri para pollo

Estos son los ingredientes necesarios para elaborar esta delicia de la cocina:

Ingredientes

1/2 taza de aceite de oliva

2/3 tazas de vinagre tinto o blanco (nunca de manzana)

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 taza de perejil seco o fresco

1 taza de orégano seco

1 cucharadita de ají molido (opcional)

1 cucharadita de sal

Nada más rico que elaborar esta exquisita receta de chimichurri y agregarle al pollo asado.

Receta de chimichurri de pollo, paso a paso

Lo primero que se hace es picar la cebolla bien finita, al igual que el perejil fresco y los dientes de ajo. En un recipiente colocar los ingredientes picados y el resto de los que componen la lista. Si uno quiere un chimichurri más picante, es momento de incorporarle el ají molido. De lo contrario, descartarlo. Dejar reposar el chimichurri durante 24 horas, revolviendo de vez en cuando para que todos los ingredientes terminen de fusionarse y desprendan sus aromas característicos. Luego de un día de reposo, el chimichurri ya se le puede agregar al pollo asado o al horno.

Es opcional agregarle o sacarle el ingrediente que uno quiera, ya que que no es una receta sumamente estricta.