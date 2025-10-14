Cómo hacer chimichurri para pollo casero: la receta fácil de hacer y que lleva simples ingredientes

El pollo es una de las comidas más consumidas a nivel mundial y es tan versátil, que se puede preparar de mil maneras. Pero no caben dudas que sale riquísimo cuando se lo hace asado o al horno, adobado con un chimichurri hecho con una simple receta.
El chimichurri para pollo lleva pocos ingredientes, de esos que generalmente uno tiene en casa y se realiza con pasos muy fáciles de seguir.
Si bien el pollo asado o al horno sale rico cuando solamente se usa sal o limón, dos ingredientes clásicos para sazonarlo, su sabor se puede ver potenciado si se le agrega este chimichurri especiado, que sale para chuparse los dedos.
Esta receta le va como anillo al dedo al pollo y es fantástica para darle un toque especial a esta carne tan preciada, de la manera que se cocine.
Quien comparte una receta maravillosa de este chimichurri para pollo, es el sitio recetasgratis.net.
Receta de chimichurri para pollo
Estos son los ingredientes necesarios para elaborar esta delicia de la cocina:
Ingredientes
- 1/2 taza de aceite de oliva
- 2/3 tazas de vinagre tinto o blanco (nunca de manzana)
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de perejil seco o fresco
- 1 taza de orégano seco
- 1 cucharadita de ají molido (opcional)
- 1 cucharadita de sal
Receta de chimichurri de pollo, paso a paso
- Lo primero que se hace es picar la cebolla bien finita, al igual que el perejil fresco y los dientes de ajo.
- En un recipiente colocar los ingredientes picados y el resto de los que componen la lista.
- Si uno quiere un chimichurri más picante, es momento de incorporarle el ají molido. De lo contrario, descartarlo.
- Dejar reposar el chimichurri durante 24 horas, revolviendo de vez en cuando para que todos los ingredientes terminen de fusionarse y desprendan sus aromas característicos.
- Luego de un día de reposo, el chimichurri ya se le puede agregar al pollo asado o al horno.
Es opcional agregarle o sacarle el ingrediente que uno quiera, ya que que no es una receta sumamente estricta.