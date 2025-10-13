Cómo hacer crumble de manzana en sartén: la receta con canela, nuez moscada y azúcar de vainilla

Cuando dan ganas de elaborar un postre para compartir en familia, cocinar una receta de crumble de manzana en sartén, además de ser una idea deliciosa, es una manera de aprovechar y potenciar al máximo el sabor de esta rica fruta.
Esta receta del crumble de manzana, además de su cocción tradicional en el horno, se hace en una sartén con ingredientes que uno generalmente tiene en la casa y todo el mundo la puede elaborar por sus pasos fáciles de seguir.
La mezcla de todos estos los ingredientes, donde sobresalen las manzanas, la canela, la nuez moscada y el azúcar de vainilla, impregnará la casa de un olor a la cocina de la abuela, totalmente irresistible.
Esta preparación que tiene a la manzana como protagonista, también se puede realizar con otras frutas, como peras, duraznos, etc.
Quién comparte una receta que sale para chuparse los dedos y es especial para disfrutar a modo de postre luego de un almuerzo o una cena, o simplemente a cualquier hora del día, es el sitio slofoodgeop.com, una tienda estadounidense especializada en especias y productos gourmet de alta calidad.
Receta de crumble de manzana en sartén
Todo aquel que quiera preparar este postre exquisito de manzana, deberá contar con estos ingredientes:
Ingredientes
- 170 gramos de manteca fría
- 6 tazas de manzana, peladas y picadas (4-6 unidades)
- 3 cucharadas de jugo de limón
- 3 cucharadas de canela
- 2 cucharaditas de nuez moscada
- 1/4 de azúcar de vainilla (se puede usar azúcar blanca y refinada)
- 1 1/2 taza de harina de almendras (se puede usar harina común)
- 1/2 taza de avena
- 1/2 de azúcar negra
- 1/4 de cucharadita de sal
- 1 cucharadita de cardamomo molido
- 1 cucharadita de vainilla en polvo (opcional)
- 2/3 de nueces picadas
Receta de crumble de manzana en sartén
- Tomar la mitad de la manteca y congelarla.
- Derretir la otra mitad de la manteca en una sartén grande.
- Incorporar las manzanas, jugo de limón, canela y nuez moscada a la manteca derretida. Cocinar con tapa hasta que las manzanas queden tiernas.
- Agregar azúcar de vainilla a la mezcla de manzanas y manteca.
- En una procesadora, colocar la manteca congelada, rallada con un rallador. También agregar la harina de almendras, azúcar negra, avena, cardamomo, sal y vainilla en polvo. Procesar hasta que la manteca se corte y se formen grumos.
- Revolver las nueces picadas con la cobertura preparada.
- Cubrir las manzanas en la sartén con la cobertura de crumble.
- Cocinar durante 30 minutos y esperar hasta que el relleno burbujee.
- Una buena alternativa para lograr un dorado crujiente, es elaborar esta receta en una sartén de hierro fundido y llevarla al horno a fuego fuerte.
- Servir con una bocha del lado de vainilla y un poco de canela.