Postre helado de limón con vainillas para el Día de la Madre: la receta fácil, fresca y deliciosa

El Día de la Madre, que se celebrará este domingo 19 de octubre, es la ocasión perfecta para preparar recetas cítricas y frescas, disfrutando de la calidez de los días primaverales. En esta nota, te enseñamos a elaborar un postre helado de limón y vainillas para toda la familia.
Se trata de una receta parecida al tiramisú, pero sin café. En su lugar, se utiliza un almíbar de limón para mojar las vainillas y el relleno es una crema cítrica hecha con yemas de huevo, queso mascarpone y crema batida. Mientras tanto, la superficie puede llevar merengue italiano o crema chantilly.
Es decir, el formato de esta receta es similar a la versión original del tiramisú, pero son los ingredientes los que varían. Este postre helado de limón es riquísimo, cremoso y refrescante para la sobremesa de una comida abundante. Te enseñamos a prepararlo para el Día de la Madre.
Recetas: postre helado de limón y vainillas
Ingredientes:
Crema de limón:
- 100 cc. de jugo de limón
- Ralladura de 1/2 limón
- 4 yemas de huevo
- 250 g de leche
- 100 g de azúcar
- 30 g de almidón de maíz
- 500 g de mascarpone
- 500 g de crema de leche
Armado:
- 500 g de almíbar de limón
- 24 vainillas
- 500 g de merengue italiano (opcional)
Cómo preparar merengue italiano para tortas
Ingredientes:
- 240 g de azúcar
- 4 claras de huevo
- 80 ml. de agua
- Unas cucharaditas de jugo de limón
Procedimiento:
- En una olla a fuego medio, coloca el azúcar y el agua. Cuando rompa hervor, comienza a batir las claras en un bowl junto con unas gotas de limón hasta que estén a punto nieve.
- Una vez que el almíbar llegue a 118 °C (debe poder formarse una bolita), retíralo del fuego y comienza a agregar suavemente a las claras de huevo, sin dejar de batir a máxima velocidad.
- Cuando esté bien incorporado el almíbar, continúa batiendo hasta obtener un merengue italiano brillante y denso. Estará listo cuando el bowl esté frío y puedas formar picos.
Trucos para que el merengue italiano quede perfecto:
- Los elementos para batir las claras deben estar limpios (bowl, batidora, espátula).
- Prepara el almíbar en una olla o tarro con boca ancha.
- Respeta las medidas para el merengue italiano: una clara y el doble de su peso en azúcar.
- Agrega limón, glucosa o cremor tártaro.
- No debes dejar enfriar el almíbar.
- No dejes de batir.
- Agrega las esencias y colorantes sobre el final.
Cómo preparar la receta del postre helado de limón, paso a paso
Crema de limón:
- Primero, para la crema de limón, calienta la leche con la mitad del azúcar a fuego medio.
- En un bowl aparte, mezcla el almidón de maíz con el resto del azúcar, las yemas de huevo, ralladura de medio limón y el jugo.
- Coloca la leche caliente sobre la otra preparación y lleva la mezcla a fuego medio. Bate constantemente hasta espesar, durante 1 minuto.
- Pasa la crema de limón a un bowl y deja enfriar con papel film en contacto en la heladera.
- En un bowl, coloca el queso mascarpone y bate para ablandar. Suma también la crema de limón y la crema de leche e integra.
Armado:
- Para armar el postre, prepara un almíbar de limón en el que sumergirás las vainillas. Forma una base con los bizcochos.
- Luego, cubre con la crema de limón y repite el procedimiento hasta usar todos los ingredientes.
- Para terminar, haz un merengue italiano y decora el postre de limón. Si quieres, puedes reemplazar por crema chantilly. Lleva al congelador hasta que quede una torta helada.