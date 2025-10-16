Inicio Recetas limón
Postre helado de limón con vainillas para el Día de la Madre: la receta fácil, fresca y deliciosa

Es parecido al tiramisú pero sin café. El postre helado de limón con vainillas es una de las recetas más frescas y livianas para la sobremesa del Día de la Madre

Antonella Prandina
El postre helado de limón y vainillas es ideal para preparar el Día de la Madre. Foto: gentileza TN.

El Día de la Madre, que se celebrará este domingo 19 de octubre, es la ocasión perfecta para preparar recetas cítricas y frescas, disfrutando de la calidez de los días primaverales. En esta nota, te enseñamos a elaborar un postre helado de limón y vainillas para toda la familia.

Se trata de una receta parecida al tiramisú, pero sin café. En su lugar, se utiliza un almíbar de limón para mojar las vainillas y el relleno es una crema cítrica hecha con yemas de huevo, queso mascarpone y crema batida. Mientras tanto, la superficie puede llevar merengue italiano o crema chantilly.

Es decir, el formato de esta receta es similar a la versión original del tiramisú, pero son los ingredientes los que varían. Este postre helado de limón es riquísimo, cremoso y refrescante para la sobremesa de una comida abundante. Te enseñamos a prepararlo para el Día de la Madre.

tiramisú de limón (1)
El postre helado de limón y vainillas es una receta perfecta para disfrutar el Día de la Madre.

Recetas: postre helado de limón y vainillas

Ingredientes:

Crema de limón:

  • 100 cc. de jugo de limón
  • Ralladura de 1/2 limón
  • 4 yemas de huevo
  • 250 g de leche
  • 100 g de azúcar
  • 30 g de almidón de maíz
  • 500 g de mascarpone
  • 500 g de crema de leche

Armado:

  • 500 g de almíbar de limón
  • 24 vainillas
  • 500 g de merengue italiano (opcional)

Cómo preparar merengue italiano para tortas

Ingredientes:

  • 240 g de azúcar
  • 4 claras de huevo
  • 80 ml. de agua
  • Unas cucharaditas de jugo de limón
Merengue italiano.jpg
El merengue italiano es perfecto para decorar tortas, como el postre de limón y vainillas.

Procedimiento:

  1. En una olla a fuego medio, coloca el azúcar y el agua. Cuando rompa hervor, comienza a batir las claras en un bowl junto con unas gotas de limón hasta que estén a punto nieve.
  2. Una vez que el almíbar llegue a 118 °C (debe poder formarse una bolita), retíralo del fuego y comienza a agregar suavemente a las claras de huevo, sin dejar de batir a máxima velocidad.
  3. Cuando esté bien incorporado el almíbar, continúa batiendo hasta obtener un merengue italiano brillante y denso. Estará listo cuando el bowl esté frío y puedas formar picos.

Trucos para que el merengue italiano quede perfecto:

  • Los elementos para batir las claras deben estar limpios (bowl, batidora, espátula).
  • Prepara el almíbar en una olla o tarro con boca ancha.
  • Respeta las medidas para el merengue italiano: una clara y el doble de su peso en azúcar.
  • Agrega limón, glucosa o cremor tártaro.
  • No debes dejar enfriar el almíbar.
  • No dejes de batir.
  • Agrega las esencias y colorantes sobre el final.
tiramisú de limón (2)
El postre helado de limón y vainillas es una preparación rica y fresca para la sobremesa.

Cómo preparar la receta del postre helado de limón, paso a paso

Crema de limón:

  1. Primero, para la crema de limón, calienta la leche con la mitad del azúcar a fuego medio.
  2. En un bowl aparte, mezcla el almidón de maíz con el resto del azúcar, las yemas de huevo, ralladura de medio limón y el jugo.
  3. Coloca la leche caliente sobre la otra preparación y lleva la mezcla a fuego medio. Bate constantemente hasta espesar, durante 1 minuto.
  4. Pasa la crema de limón a un bowl y deja enfriar con papel film en contacto en la heladera.
  5. En un bowl, coloca el queso mascarpone y bate para ablandar. Suma también la crema de limón y la crema de leche e integra.

Armado:

  1. Para armar el postre, prepara un almíbar de limón en el que sumergirás las vainillas. Forma una base con los bizcochos.
  2. Luego, cubre con la crema de limón y repite el procedimiento hasta usar todos los ingredientes.
  3. Para terminar, haz un merengue italiano y decora el postre de limón. Si quieres, puedes reemplazar por crema chantilly. Lleva al congelador hasta que quede una torta helada.

