Postre helado de limón con vainillas para el Día de la Madre: la receta fácil, fresca y deliciosa

Se trata de una receta parecida al tiramisú, pero sin café. En su lugar, se utiliza un almíbar de limón para mojar las vainillas y el relleno es una crema cítrica hecha con yemas de huevo, queso mascarpone y crema batida. Mientras tanto, la superficie puede llevar merengue italiano o crema chantilly.

Es decir, el formato de esta receta es similar a la versión original del tiramisú, pero son los ingredientes los que varían. Este postre helado de limón es riquísimo, cremoso y refrescante para la sobremesa de una comida abundante. Te enseñamos a prepararlo para el Día de la Madre.