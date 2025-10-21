Dieta del huevo duro: cómo funciona el plan para bajar de peso rápido y que promete resultados en pocos días

dieta-huevo duro-adelgazar La dieta del huevo duro es un plan creado por Arielle Chandler que consiste en comer este alimento en las cuatro comidas del día.

Creada por Arielle Chandler, la dieta del huevo duro propone incluir este alimento en las tres comidas principales del día, combinado con opciones bajas en calorías, ricas en proteínas y casi sin carbohidratos. Al reducir al mínimo los hidratos, el cuerpo entra en un proceso de quema acelerada de grasa, similar al de las dietas cetogénicas, lo que explicaría su rápido efecto para bajar de peso.

¿Cómo es la dieta del huevo duro?

Para llevar a cabo esta dieta se deben consumir al menos cuatro huevos al día y solo pueden ir acompañados de proteínas sin grasas, verduras, frutas y bebidas como agua, café e infusiones.

La propuesta de Arielle Chandler es desayunar dos huevos y una pieza de fruta, en la comida incluir otro huevo junto a proteínas sin grasas y verduras bajas en hidratos de carbono; y cenar lo mismo.

¿La dieta del huevo duro es saludable?

Es importante saber que la dieta del huevo duro no es recomendada por nutricionistas porque es demasiado baja en carbohidratos y, por lo tanto, aporta muy poca energía. Suelen funcionar porque se eliminan alimentos que no son saludables y que engordan como panes, embutidos y dulces.

Pero también se pueden perder nutrientes de alimentos como las legumbres, por ejemplo. Entonces, si sigues la dieta del huevo duro vas a sufrir una pérdida significativa de la masa muscular y pueden aparecer carencias nutricionales. Normalmente, es un plan que favorece más la pérdida de agua y músculo que de grasa.

dieta-huevo1.jpg La dieta del huevo duro no es una opción recomendada por los nutricionistas para adelgazar de forma sostenible.

Dieta del huevo duro: la alternativa saludable para bajar de peso

Si quieres bajar de peso de forma saludable incorporando huevo en tus comidas, puedes seguir esta dieta por solo dos días. Se trata de una propuesta de menú avalada por una nutricionista.

Menú con huevo duro:

Desayuno : 1 huevo duro con media palta y un puñado de frutillas.

: 1 huevo duro con media palta y un puñado de frutillas. Media mañana : 1 huevo duro y una rodaja de sandía.

: 1 huevo duro y una rodaja de sandía. Comida : ensalada de pollo asado, huevo duro, brotes verdes, tomates cherry y semillas. 1 yogur de postre.

: ensalada de pollo asado, huevo duro, brotes verdes, tomates cherry y semillas. 1 yogur de postre. Merienda : 1 durazno y un puñado de frutos secos.

: 1 durazno y un puñado de frutos secos. Cena: crema de calabaza, sin crema de leche ni papa, y un huevo duro rallado. 1 infusión digestiva de postre.

Si bien muchas personas reportan una pérdida de peso rápida, es importante tener en cuenta que se trata de una dieta muy restrictiva y no apta para mantener a largo plazo. Como siempre, lo más recomendable es consultar con un profesional en nutrición antes de comenzar cualquier plan para adelgazar, especialmente si tienes antecedentes médicos o necesitas bajar de peso de forma sostenible.