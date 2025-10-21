Dieta del huevo duro: cómo funciona el plan para bajar de peso rápido y que promete resultados en pocos días

El huevo duro se convirtió en un gran aliado para quienes siguen una dieta equilibrada y buscan bajar de peso sin pasar hambre. Rico en proteínas, saciante y versátil, este alimento puede incluirse en desayunos, almuerzos o colaciones para mantener la energía y controlar el apetito.
Además, su bajo aporte calórico lo vuelve ideal para sumar a planes de alimentación saludables y sostenibles. Con la llegada de los meses más calurosos, la dieta del huevo duro vuelve a posicionarse como una de las más buscadas por quienes desean bajar de peso rápido.
Este plan alimenticio, que gana cada vez más seguidores en redes sociales, promete una pérdida de hasta 5 kilos en solo tres días. Sin embargo, muchos se preguntan si realmente es eficaz y, sobre todo, si resulta segura y sostenible a largo plazo.
Creada por Arielle Chandler, la dieta del huevo duro propone incluir este alimento en las tres comidas principales del día, combinado con opciones bajas en calorías, ricas en proteínas y casi sin carbohidratos. Al reducir al mínimo los hidratos, el cuerpo entra en un proceso de quema acelerada de grasa, similar al de las dietas cetogénicas, lo que explicaría su rápido efecto para bajar de peso.
¿Cómo es la dieta del huevo duro?
Para llevar a cabo esta dieta se deben consumir al menos cuatro huevos al día y solo pueden ir acompañados de proteínas sin grasas, verduras, frutas y bebidas como agua, café e infusiones.
La propuesta de Arielle Chandler es desayunar dos huevos y una pieza de fruta, en la comida incluir otro huevo junto a proteínas sin grasas y verduras bajas en hidratos de carbono; y cenar lo mismo.
¿La dieta del huevo duro es saludable?
Es importante saber que la dieta del huevo duro no es recomendada por nutricionistas porque es demasiado baja en carbohidratos y, por lo tanto, aporta muy poca energía. Suelen funcionar porque se eliminan alimentos que no son saludables y que engordan como panes, embutidos y dulces.
Pero también se pueden perder nutrientes de alimentos como las legumbres, por ejemplo. Entonces, si sigues la dieta del huevo duro vas a sufrir una pérdida significativa de la masa muscular y pueden aparecer carencias nutricionales. Normalmente, es un plan que favorece más la pérdida de agua y músculo que de grasa.
Dieta del huevo duro: la alternativa saludable para bajar de peso
Si quieres bajar de peso de forma saludable incorporando huevo en tus comidas, puedes seguir esta dieta por solo dos días. Se trata de una propuesta de menú avalada por una nutricionista.
Menú con huevo duro:
- Desayuno: 1 huevo duro con media palta y un puñado de frutillas.
- Media mañana: 1 huevo duro y una rodaja de sandía.
- Comida: ensalada de pollo asado, huevo duro, brotes verdes, tomates cherry y semillas. 1 yogur de postre.
- Merienda: 1 durazno y un puñado de frutos secos.
- Cena: crema de calabaza, sin crema de leche ni papa, y un huevo duro rallado. 1 infusión digestiva de postre.
Si bien muchas personas reportan una pérdida de peso rápida, es importante tener en cuenta que se trata de una dieta muy restrictiva y no apta para mantener a largo plazo. Como siempre, lo más recomendable es consultar con un profesional en nutrición antes de comenzar cualquier plan para adelgazar, especialmente si tienes antecedentes médicos o necesitas bajar de peso de forma sostenible.