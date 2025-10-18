Inicio Recetas pan
Dieta para bajar de peso: cómo hornear un Pan de avena y miel, la receta nutritiva y sin harina

El pan de avena y miel es una de las mejores recetas para incluir en la dieta: aporta fibra, es saciante y bajo en calorías

Antonella Prandina
El pan de avena y miel es nutritivo, esponjoso y perfecto para tu desayuno dentro de una dieta para bajar de peso.

El pan de avena y miel es ideal si buscas recetas deliciosas para incluir en tu dieta para bajar de peso. Este panificado sin harina tiene una miga esponjosa y un sabor suave, perfecto para tus tostadas del desayuno o para acompañar comidas dulces o saladas.

Para preparar esta receta se requiere un poco de paciencia, pero la recompensa vale totalmente la pena: un pan nutritivo, con textura irresistible y un toque dulzón natural gracias a la miel. Además, rinde mucho y puedes disfrutarlo untado con mermelada casera o en un sándwich saludable para el almuerzo.

Incorporar esta opción de avena a tu dieta es una gran opción para cuidar tu peso sin sacrificar el sabor.

receta pan de avena y miel (1).jpg
La receta del pan de avena y miel rinde mucho y se disfruta en tostadas, mermeladas o sándwiches, cuidando la dieta sin sacrificar sabor.

Beneficios del pan de avena y miel

  • Rico en fibra: ayuda a mejorar la digestión, genera sensación de saciedad y puede colaborar en el control del peso.
  • Control del azúcar en sangre: la avena tiene un índice glucémico bajo, lo que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa.
  • Fuente de nutrientes: contiene vitaminas del grupo B, minerales como hierro y magnesio, y antioxidantes que fortalecen el organismo.
  • Corazón saludable: la avena aporta beta-glucanos, que ayudan a reducir el colesterol “malo” (LDL).
  • Energía sostenida: es un pan ideal para el desayuno porque aporta energía gradual sin picos de azúcar.

Recetas: cómo hornear un pan integral de avena y miel

Ingredientes:

  • 300 ml. de leche
  • Jugo de 1/2 limón
  • 90 g de copos de avena
  • 40 g de miel
  • 350 g de harina de avena
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • 1 cdta. de sal
  • 15 g de manteca a temperatura ambiente

Puedes reemplazar la harina de avena por harina integral de trigo para darle más esponjosidad a la receta. Además, puedes usar aceite neutro o de coco en lugar de manteca, ya que será más económico y saludable.

Para pintar (opcional):

  • 1 cda. de manteca
  • 1 cda. de miel
  • Copos de avena
pan de avena y miel (1)
El toque dulzón natural y la fibra del pan de avena y miel ayudan a saciar el hambre y mantener estable el azúcar en sangre.

Cómo preparar un pan de avena y miel, la receta sin harina

  1. Primero, coloca la leche en un bowl y suma el jugo de medio limón. Deja reposar por 10 minutos para que se separe el suero de la leche cuajada.
  2. A eso, agrega la avena y la miel. Mezcla bien y deja reposar por otros 10 minutos para que la avena absorba el líquido.
  3. En otro recipiente, mezcla la harina con el polvo de hornear y la sal. Haz un hueco en el centro e incorpora la leche cuajada con avena y miel. Agrega la manteca a temperatura ambiente o el aceite y une los ingredientes hasta formar una masa.
  4. A continuación, lleva la masa a una mesada enharinada y amasa por 8 minutos, hasta que quede suave, lisa y elástica. Colócala en un bowl aceitado y cubre con un repasador húmedo. Deja levar por 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
  5. Luego, desgasifica la masa presionándola suavemente, estira con las manos en forma de rectángulo y enrolla desde un extremo. Llévala a un molde para pan enmantecado y enharinado con la unión hacia abajo. Cubre y deja levar por 1 hora más.
  6. Si quieres pincelarlo, mezcla la manteca con la miel y calienta en el microondas por 30 segundos. Pinta la superficie con la mezcla y espolvorea copos de avena, presionando ligeramente.
  7. Para finalizar, precalienta el horno a 200 °C y, al colocar el pan de avena y miel, baja la temperatura a 180 °C. Hornea por 45 minutos o hasta que el pan esté dorado por fuera y al golpear la base suene hueco.

