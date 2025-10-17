Sin harina ni azúcar: el budín de naranja con una receta fácil y 6 ingredientes saludables

El budín de naranja es una de las recetas más preparadas en los hogares argentinos por la simplicidad de su preparación y porque resulta más económico que otros productos de bollería. Hay personas que quieren darse un gusto sin culpa, por lo que recurren a la versión saludable para acompañar el mate, como es esta opción sin harina ni azúcar.
Si quieres acompañar el mate con un postre rico pero sin romper la dieta, este budín de naranja saludable es la mejor opción. Se elabora con harina de avena o de almendras y es bajo en carbohidratos, por lo que es perfecto para bajar de peso.
El sabor cítrico de la naranja y la textura húmeda y esponjosa del bizcocho convierten a este budín fit en una excelente alternativa para el desayuno o la merienda. Al no contener harinas refinadas ni azúcares añadidos, es apto para personas con diabetes o que cuidan su índice glucémico, además de ser una opción mucho más nutritiva que los productos de pastelería industrial.
El budín de naranja sin harina ni azúcar es ideal para los días primaverales y para compartir con unos buenos mates. Ya sea que estés siguiendo una dieta para adelgazar, buscando recetas fitness o simplemente quieras comer mejor, es una excelente opción para incorporar a tu rutina.
Recetas: budín de naranja sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- Jugo y ralladura de 2 naranjas
- 3 huevos
- 1 taza de harina de avena o de almendras
- 1/2 taza de endulzante natural (stevia)
- 1/2 taza de aceite neutro o de coco
- 1 cdta. de polvo de hornear
Puedes conseguir la harina de avena procesando los copos en una licuadora o procesadora, hasta formar una especie de polvo.
Cómo preparar un Budín de naranja sin harina ni azúcar: la receta para el mate
Antes de comenzar a elaborar la receta del budín de naranja sin harina ni azúcar, enciende el horno para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Además, enmanteca y enharina un molde metálico o de silicona.
Ahora sí, sigue los pasos simples:
- Primero, en un bowl, coloca los huevos y agrega el endulzante natural. Bate a mano hasta aclarar la mezcla y doblar su volumen.
- A continuación, agrega los ingredientes líquidos. Mezcla el aceite con el jugo de naranja y la ralladura con movimientos envolventes.
- Luego, incorpora la harina de avena o almendras junto con el polvo de hornear, integrándolos con movimientos envolventes nuevamente.
- Una vez que tengas la preparación lista, llévala al molde para budín y cocina en el horno a 180 °C durante 35 minutos. Al insertar un palillo en el centro, este debe salir limpio.
- Para terminar, deja enfriar el budín de naranja sin harina ni azúcar durante 15 minutos para que mantenga su forma.
El budín de naranja sin harina es una receta perfecta para acompañar el mate sin romper la dieta. Gracias a su aporte de proteínas, fibra (de la avena), vitaminas, grasas saludables y minerales, es ideal para bajar de peso comiendo rico a la hora de la merienda.