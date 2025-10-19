Sin harina ni azúcar: el budín de frutilla en la licuadora con una receta saludable y en pocos minutos

Con la temporada de frutillas en su punto justo en Argentina, llega el momento ideal para aprovechar esta fruta fresca en recetas dulces y saludables. Entre las opciones más buscadas, el budín de frutilla saludable sin harina ni azúcar se convirtió en una tendencia que conquista por su sabor y facilidad de preparación.
Esta receta se destaca por su practicidad: se prepara en licuadora, sin necesidad de batidora ni de muchos utensilios. En pocos minutos, se obtiene un budín húmedo, esponjoso y naturalmente dulce gracias al sabor intenso de las frutillas. Ideal para acompañar el mate o el café, es una alternativa más liviana frente a los postres tradicionales.
El budín saludable de frutilla combina textura, frescura y valor nutritivo, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de disfrutar algo dulce. Además, su preparación sin harina ni azúcar lo hace apto para diferentes tipos de dietas, manteniendo todo el sabor de una receta casera y fácil de hacer.
Beneficios del budín de frutilla saludable
El budín de frutilla saludable se destaca por su aporte de fibra, proteínas y antioxidantes. Las frutillas, por su parte, aportan vitamina C y un sabor fresco natural al bizcocho, mientras que la avena y el yogur ayudan a mantener la saciedad por más tiempo.
Entre los beneficios de la frutilla:
- Rica en antioxidantes: contiene vitamina C, antocianinas y otros compuestos que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.
- Favorece la salud cardiovascular: contribuye a reducir el colesterol malo (LDL) y mejora la circulación sanguínea.
- Baja en calorías y rica en fibra: ayuda a mantener la saciedad y favorece la digestión.
Recetas: budín de frutilla en la licuadora sin harina ni azúcar
- 2 tazas de frutillas frescas o congeladas
- 2 huevos
- 1 taza de yogur natural
- 1 taza de avena
- 1 cdta. de polvo para hornear
- 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cda. de miel o edulcorante (opcional)
Cómo preparar un budín de frutilla en la licuadora: la receta saludable
- Primero, licúa los ingredientes húmedos en el vaso de la licuadora: las frutillas, los huevos, el yogur, la miel y la vainilla. Debes obtener una mezcla homogénea.
- A continuación, agrega los ingredientes secos: la avena y el polvo de hornear. Licúa nuevamente hasta integrar.
- Engrasa una budinera o cubre con papel manteca y vuelca la preparación en el interior.
- Para terminar, cocina el budín de frutillas saludable en el horno a 180 °C durante 35 minutos o hasta que al insertar un cuchillo, salga seco. Deja enfriar antes de desmoldar.