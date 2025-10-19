Sin harina ni azúcar: el budín de frutilla en la licuadora con una receta saludable y en pocos minutos

Esta receta se destaca por su practicidad: se prepara en licuadora, sin necesidad de batidora ni de muchos utensilios. En pocos minutos, se obtiene un budín húmedo, esponjoso y naturalmente dulce gracias al sabor intenso de las frutillas. Ideal para acompañar el mate o el café, es una alternativa más liviana frente a los postres tradicionales.

receta budin de frutilla.webp Este budín de frutilla se prepara en licuadora, sin harina ni azúcar, y está listo en pocos minutos con una textura húmeda y esponjosa.

El budín saludable de frutilla combina textura, frescura y valor nutritivo, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación sin dejar de disfrutar algo dulce. Además, su preparación sin harina ni azúcar lo hace apto para diferentes tipos de dietas, manteniendo todo el sabor de una receta casera y fácil de hacer.