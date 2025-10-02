Cómo hacer budín de naranja húmedo y esponjoso: la receta en la licuadora con 6 ingredientes

La principal característica de este budín de naranja, es su consistencia húmeda, esponjosa y tierna. Estas cualidades se deben en gran parte, al truco de reemplazar la manteca por el aceite.
Además de conocer cómo se hace este budín de naranja en la licuadora y luego cocinarlo, es indispensable saber cómo se hace un riquísimo glaseado.
Esta receta se hace con simples ingredientes y pasos fáciles de realizar.
Receta de budín de naranja en la licuadora
Estos son los ingredientes que se necesitan para poner manos a la obra y elaborar un delicioso budín de naranja:
Ingredientes
- 6 naranjas
- 200 cc de aceite
- 400 gramos de azúcar
- 2 huevos
- 500 gramos de harina 0000
- 30 gramos de polvo para hornear
Cómo hacer un budín de naranja en la licuadora (paso a paso)
- Colocar en la licuadora tres naranjas, sin cáscara y semillas. Sumar el aceite, azúcar y huevos.
- Luego incorporar la harina y polvo de hornear. Ambos tienen que estar tamizados.
- Licuar y llevar la preparación de todos los ingredientes a un molde engrasado. Cocinar en el horno a 180° por unos 40 minutos, aproximadamente.
El glaseado de naranja le da un toque especial a este budín, hecho con una receta que no falla.
Receta del glaseado para el budín de naranja
Ingredientes
- 150 gramos de azúcar impalpable
- 30 cc de jugo de naranja
- Ralladura de naranja (opcional)
Paso a paso de la receta del glaseado
- Mezclar en un recipiente el jugo de naranja y el azúcar impalpable. Revolver hasta lograr una consistencia homogénea.
- Es opcional agregarle ralladura de una naranja.
- Es importante colocar al budín el glaseado de naranja aún caliente, para que este se humedezca.