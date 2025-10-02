Inicio Recetas Receta
Cómo hacer budín de naranja húmedo y esponjoso: la receta en la licuadora con 6 ingredientes

No hay nada mejor que hacer un budín de naranja en la licuadora y poder tener una exquisitez para degustar en el desayuno y media tarde

La receta de budín de naranja en licuadora es fácil de hacer y sale con un sabor espectacular.

No hay nada más gratificante y agradable que cocinar un rico budín de naranja casero, especial para degustar en el desayuno o la media tarde. Esta receta tiene la particularidad de que antes de ingresar al horno, se hace en una licuadora, para luego sí ser horneada.

En la licuadora se pueden hacer múltiples recetas y el budín de naranja es una de ellas.

Se colocan todos los ingredientes en este electrodoméstico y como resultado se obtiene una masa que luego se cocina en una budinera en el horno. Más rápido y sencillo, imposible.

La principal característica de este budín de naranja, es su consistencia húmeda, esponjosa y tierna. Estas cualidades se deben en gran parte, al truco de reemplazar la manteca por el aceite.

Además de conocer cómo se hace este budín de naranja en la licuadora y luego cocinarlo, es indispensable saber cómo se hace un riquísimo glaseado.

Esta receta se hace con simples ingredientes y pasos f&aacute;ciles de realizar.

Receta de budín de naranja en la licuadora

Estos son los ingredientes que se necesitan para poner manos a la obra y elaborar un delicioso budín de naranja:

Ingredientes

  • 6 naranjas
  • 200 cc de aceite
  • 400 gramos de azúcar
  • 2 huevos
  • 500 gramos de harina 0000
  • 30 gramos de polvo para hornear

Cómo hacer un budín de naranja en la licuadora (paso a paso)

  1. Colocar en la licuadora tres naranjas, sin cáscara y semillas. Sumar el aceite, azúcar y huevos.
  2. Luego incorporar la harina y polvo de hornear. Ambos tienen que estar tamizados.
  3. Licuar y llevar la preparación de todos los ingredientes a un molde engrasado. Cocinar en el horno a 180° por unos 40 minutos, aproximadamente.
El glaseado de naranja le da un toque especial a este bud&iacute;n, hecho con una receta que no falla.

Receta del glaseado para el budín de naranja

Ingredientes

  • 150 gramos de azúcar impalpable
  • 30 cc de jugo de naranja
  • Ralladura de naranja (opcional)

Paso a paso de la receta del glaseado

  1. Mezclar en un recipiente el jugo de naranja y el azúcar impalpable. Revolver hasta lograr una consistencia homogénea.
  2. Es opcional agregarle ralladura de una naranja.
  3. Es importante colocar al budín el glaseado de naranja aún caliente, para que este se humedezca.

