Cómo hacer panqueques caseros: la receta que lleva 4 ingredientes y 3 pasos muy fáciles de hacer

Los panqueques caseros, una receta que es ideal para hacer canelones o rellenarlos con dulce de leche, se hacen de una manera sencilla

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Los panqueques se hacen con una receta fácil de realizar y son especiales para hacer canelones o rellenarlos con dulce de leche.

Si hay una receta que no falla y sale espectacular, son los panqueques. Estos manjares son una bendición de la cocina, por su sabor único y por su gran versatilidad. Se preparan con simples ingredientes y pasos, que son fáciles de realizar.

Esta receta de panqueques, que salen esponjosos en su interior y crujientes en los bordes, se pueden emplear en distintas preparaciones.

Hay algunas comidas que son más populares que otras y llevan estas delicias hechas con masa líquida, como los canelones o rellenos con dulce de leche. En ambos casos, los panqueques se elaboran con los mismos ingredientes y mismos pasos a seguir.

Esta receta puede ir variando de acuerdo a la comida que se quiera preparar con panqueques. Es decir, se pueden hacer más gruesos y compactos para que no se desarmen, dependiendo el relleno a utilizar.

Recetas para elaborar estos deliciosos panqueques hay muchas, ninguna como la que propone el sitio cocinadayorganizada, que salen súper deliciosos.

receta-panqueques-ingredientes
Esta receta de panqueques caseros se adapta a muchos platos y salen deliciosos.

Receta de panqueques caseros

Se necesitan estos ingredientes para poder elaborar estos panqueques caseros, que salen para chuparse los dedos:

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 220 gramos de harina
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/2 litro de leche
receta-panqueques-ingredientes-dulce-de-leche
Esta receta de panqueques es perfecta para rellenarlos de dulce de leche y ofrecer un postre para chuparse los dedos.

Cómo hacer la receta de panqueques caseros (paso a paso)

  1. Lo primero que se hace para elaborar la receta, es colocar los huevos en un recipiente junto con la sal y la leche.
  2. Comenzar a batir e ir incorporando gradualmente la harina. Procurar ir revolviendo constantemente para que no se formen grumos. Cuando ya se logró una consistencia homogénea, dejar reposar en heladera por unos 20 minutos.
  3. Llevar una sartén con manteca o aceite a fuego medio-alto. Con un cucharón, verter la preparación en la sartén y comenzar a cocinar. Ir dando vuelta a medida de qué los panqueques tomen un color dorado. Repetir esta acción hasta que se alcance la cantidad de panqueques deseada.

