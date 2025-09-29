Cómo hacer panqueques caseros: la receta que lleva 4 ingredientes y 3 pasos muy fáciles de hacer

Esta receta de panqueques, que salen esponjosos en su interior y crujientes en los bordes, se pueden emplear en distintas preparaciones.

Hay algunas comidas que son más populares que otras y llevan estas delicias hechas con masa líquida, como los canelones o rellenos con dulce de leche. En ambos casos, los panqueques se elaboran con los mismos ingredientes y mismos pasos a seguir.