Cómo hornear Pan integral de zanahoria: la receta saludable y con una costra crocante en 45 minutos

pan de zanahoria (1)
El pan integral de zanahoria es una receta ideal para incluir en el plan de alimentación saludable.
Recetas: pan integral de zanahoria
Te dejamos una receta sencilla y práctica del pan integral de zanahoria, compartida por Infobae.
- 250 g de harina integral
- 2 zanahorias ralladas
- 1 yogur natural sin azúcar
- 60 ml. de aceite de oliva
- 3 huevos grandes
- 120 ml. de leche
- 1 sobre de levadura química (16 gramos)
- Sal y pimienta negra
- Orégano
- Ajo en polvo
- Semillas de chía, sésamo o girasol para decorar (opcional)
pan de zanahoria
El pan de zanahoria se prepara con harina integral y yogur.
Cómo preparar pan integral de zanahoria: la receta paso a paso
Antes de comenzar a elaborar la receta de pan integral de zanahoria, precalienta el horno a 180 °C y engrasa un molde rectangular o cúbrelo con papel vegetal. Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, en un bowl aparte, bate los huevos y agrega el yogur, la leche y el aceite de oliva. Mezcla hasta integrar. Agrega la zanahoria rallada a la mezcla de líquidos y revuelve bien.
- Incorpora la harina integral, la levadura química, la sal, la pimienta y, si quieres, el orégano y el ajo en polvo. Mezcla hasta integrar bien para que los ingredientes secos se humedezcan.
- A continuación, vierte la masa en un molde y espolvorea semillas por encima para darle más textura. Cocina en el horno durante 40 minutos hasta que, al introducir un palillo en el centro, este salga limpio.
- Para terminar, espera unos minutos antes de desmoldar y listo. Ya tienes un exquisito pan de zanahoria para tus almuerzos y cenas o desayunos y meriendas.
¿Cómo conservar el pan de zanahoria integral?
El pan de zanahoria se puede conservar envuelto en papel film por hasta cinco días en la heladera. También, puedes congelarlo en rebanadas durante dos meses en bolsas aptas para congelador.