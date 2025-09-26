Cómo hornear Pan integral de zanahoria: la receta saludable y con una costra crocante en 45 minutos

El pan de zanahoria es una receta ideal para las personas que quieren incorporar alimentos saludables y nutritivos en su dieta. Esta opción es rica en fibra y baja en azúcares, por lo que es perfecta para armar sánguches o acompañar platos salados con tuco, por ejemplo.

Para preparar este pan se necesitan dos ingredientes claves: zanahoria y yogur, que le aportan humedad y matices suaves a la receta.