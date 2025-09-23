Cómo preparar Pan de leche: la receta de los miguelitos para el mate que se hornean en 15 minutos

Recetas: pan de leche para el mate
Te dejamos una receta práctica y rápida compartida por Paulina Cocina para hacer un exquisito pan de leche.
Ingredientes:
- 1/2 taza de leche tibia
- 50 g de azúcar
- 10 g de levadura fresca
- 2 tazas de harina de trigo
- 1/2 cdta. de sal
- 35 g de manteca
- 1 huevo (a temperatura ambiente)
- 1/2 cdta. de esencia de vainilla
- 1/2 cdta. de miel
Para pincelar:
- 1 huevo batido
- 2 cdas. de leche
Si quieres hacer un pan de leche salado, reemplaza la esencia de vainilla, el azúcar y la miel por un poco más de sal.
Cómo preparar pan de leche, la receta paso a paso
- Primero, en un bowl, coloca la leche tibia junto con el azúcar y la levadura. Reserva en un lugar cálido.
- En un recipiente aparte, coloca la harina y haz un hueco en el centro. Por los costados, agrega sal y en el centro coloca la manteca derretida, el huevo, esencia de vainilla y miel. Mezcla un poco.
- Después, suma la leche tibia a la mezcla e incorpora con una espátula. Una vez logrado, amasa por 15 minutos con las manos y la mesada aceitada. Trabaja con espátula, ya que es una masa pegajosa. Deja reposar por 1 hora en un lugar cálido.
- Pasado ese tiempo, traslada la masa a la mesada enharinada y amasa apretando para desgasificar. Luego, corta en 8 porciones iguales y forma bollos.
- Distribuye las bolitas sobre la bandeja del horno, dejando un espacio entre cada una. Coloca un repasador por encima y deja reposar por 45 minutos.
- Mientras tanto, prepara la mezcla de huevo con leche y precalienta el horno a 180 °C. Pasado el tiempo de leudado, pincela los panes y cocina por 15 minutos. Cuando estén listos, pincela con miel.
El pan de leche se puede congelar tibio, ya que al momento de descongelar estará tierno y blandito.