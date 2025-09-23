Inicio Recetas pan
Cómo preparar Pan de leche: la receta de los miguelitos para el mate que se hornean en 15 minutos

El pan de leche es una de las recetas más ricas y versátiles. La versión dulce lleva una corteza de miel y es ideal para el mate

Antonella Prandina
El pan de leche tiene una receta fácil y va perfecto con el mate. Foto: gentileza lapunnet.

El pan de leche es una de las recetas más conocidas de la panadería internacional. Tradicionales de Viena y también conocidos como miguelitos, tienen mucha miga y son suaves por dentro. En esta ocasión, los vamos a preparar dulces, para acompañar el mate.

La receta de este pan se elabora a base de huevos, levadura, leche, manteca y azúcar. Su corteza pincelada con una mezcla de huevo con leche y miel tiene un color dorado y es ligeramente crujiente. Su interior es blanco, esponjoso y suave.

Recetas: pan de leche para el mate

Te dejamos una receta práctica y rápida compartida por Paulina Cocina para hacer un exquisito pan de leche.

Ingredientes:

  • 1/2 taza de leche tibia
  • 50 g de azúcar
  • 10 g de levadura fresca
  • 2 tazas de harina de trigo
  • 1/2 cdta. de sal
  • 35 g de manteca
  • 1 huevo (a temperatura ambiente)
  • 1/2 cdta. de esencia de vainilla
  • 1/2 cdta. de miel

Para pincelar:

  • 1 huevo batido
  • 2 cdas. de leche

Si quieres hacer un pan de leche salado, reemplaza la esencia de vainilla, el azúcar y la miel por un poco más de sal.

Cómo preparar pan de leche, la receta paso a paso

  1. Primero, en un bowl, coloca la leche tibia junto con el azúcar y la levadura. Reserva en un lugar cálido.
  2. En un recipiente aparte, coloca la harina y haz un hueco en el centro. Por los costados, agrega sal y en el centro coloca la manteca derretida, el huevo, esencia de vainilla y miel. Mezcla un poco.
  3. Después, suma la leche tibia a la mezcla e incorpora con una espátula. Una vez logrado, amasa por 15 minutos con las manos y la mesada aceitada. Trabaja con espátula, ya que es una masa pegajosa. Deja reposar por 1 hora en un lugar cálido.
  4. Pasado ese tiempo, traslada la masa a la mesada enharinada y amasa apretando para desgasificar. Luego, corta en 8 porciones iguales y forma bollos.
  5. Distribuye las bolitas sobre la bandeja del horno, dejando un espacio entre cada una. Coloca un repasador por encima y deja reposar por 45 minutos.
  6. Mientras tanto, prepara la mezcla de huevo con leche y precalienta el horno a 180 °C. Pasado el tiempo de leudado, pincela los panes y cocina por 15 minutos. Cuando estén listos, pincela con miel.

El pan de leche se puede congelar tibio, ya que al momento de descongelar estará tierno y blandito.

