Cómo preparar salsa César: la receta del aderezo rico y cremoso para ensaladas en 5 minutos

Recetas: salsa César para ensaladas y carnes

Ingredientes:

70 ml. de aceite de oliva

1 huevo

3 o 4 anchoas

1 cdta. de salsa Perrins

1 cdta. de vinagre de manzana

1 cdta. de mostaza

Jugo de 1/2 limón

1/2 diente de ajo

50 g de queso parmesano

Pimienta negra molida

La salsa César es una guarnición cremosa y de sabor intenso.

Cómo preparar la receta de salsa César para condimentar ensalada

Primero, en el vaso de la batidora, coloca el aceite junto con el huevo crudo y el ajo sin el germen. Lucúa hasta que quede la consistencia de una mayonesa. A continuación, agrega el resto de los ingredientes: la salsa perrins, la mostaza y el jugo de limón. Vuelve a batir y pon las anchoas de a una hasta lograr el sabor ideal. Para terminar, deja enfriar la salsa César en la heladera y úsala en tu ensalada con lechuga, tostadas de pan, queso y pollo.

Cómo usar la salsa César

La salsa César es una de las recetas más populares del mundo, ya que es el aderezo perfecto para ensaladas por su toque cremoso y su sabor salado.

Para quienes quieran pasar de la ensalada, también se puede utilizar como guarnición de carnes o aderezo en sándwiches, milanesas o lo que te apetezca. Lo mejor es que está lista en 5 minutos.

Qué lleva la ensalada César

La ensalada César se prepara, tradicionalmente, con lechuga romana, trozos de pan tostado, jugo de limón, huevo, ajo, salsa perrins, mostaza, parmesano y pimienta. Sin embargo, su receta ha ido incorporando nuevos ingredientes como trozos de pollo.