Cómo preparar salsa César: la receta del aderezo rico y cremoso para ensaladas en 5 minutos

Es cremosa, de sabor intenso y fácil de elaborar. La salsa César es una de las recetas más versátiles para aderezar ensaladas, carnes y sánguches

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La salsa César es una receta simple y rápida para aderezar ensaladas. Foto: gentileza RTVE.es

La ensalada César es una de las recetas más populares del mundo, inventada por el chef Remigio Murgia, del restaurante Cardini, en honor a su dueño César Cardini. Lo cierto es que su salsa es una guarnición a base de anchoas, perfecta para aderezar otras comidas como carnes y sánguches.

Con una textura cremosa y llena de sabor, la salsa César tiene una receta facilísima que consiste en mezclar todos los ingredientes: anchoas, aceite, huevo, mostaza, limón, ajo, queso, pimienta y vinagre.

La salsa C&eacute;sar es una receta ideal para aderezar carnes y ensaladas.&nbsp;

Recetas: salsa César para ensaladas y carnes

Ingredientes:

  • 70 ml. de aceite de oliva
  • 1 huevo
  • 3 o 4 anchoas
  • 1 cdta. de salsa Perrins
  • 1 cdta. de vinagre de manzana
  • 1 cdta. de mostaza
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1/2 diente de ajo
  • 50 g de queso parmesano
  • Pimienta negra molida
La salsa C&eacute;sar es una guarnici&oacute;n cremosa y de sabor intenso.&nbsp;

Cómo preparar la receta de salsa César para condimentar ensalada

  1. Primero, en el vaso de la batidora, coloca el aceite junto con el huevo crudo y el ajo sin el germen. Lucúa hasta que quede la consistencia de una mayonesa.
  2. A continuación, agrega el resto de los ingredientes: la salsa perrins, la mostaza y el jugo de limón. Vuelve a batir y pon las anchoas de a una hasta lograr el sabor ideal.
  3. Para terminar, deja enfriar la salsa César en la heladera y úsala en tu ensalada con lechuga, tostadas de pan, queso y pollo.

Cómo usar la salsa César

La salsa César es una de las recetas más populares del mundo, ya que es el aderezo perfecto para ensaladas por su toque cremoso y su sabor salado.

Para quienes quieran pasar de la ensalada, también se puede utilizar como guarnición de carnes o aderezo en sándwiches, milanesas o lo que te apetezca. Lo mejor es que está lista en 5 minutos.

Qué lleva la ensalada César

La ensalada César se prepara, tradicionalmente, con lechuga romana, trozos de pan tostado, jugo de limón, huevo, ajo, salsa perrins, mostaza, parmesano y pimienta. Sin embargo, su receta ha ido incorporando nuevos ingredientes como trozos de pollo.

