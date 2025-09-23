Cómo preparar salsa César: la receta del aderezo rico y cremoso para ensaladas en 5 minutos

Recetas: salsa César para ensaladas y carnes
Ingredientes:
- 70 ml. de aceite de oliva
- 1 huevo
- 3 o 4 anchoas
- 1 cdta. de salsa Perrins
- 1 cdta. de vinagre de manzana
- 1 cdta. de mostaza
- Jugo de 1/2 limón
- 1/2 diente de ajo
- 50 g de queso parmesano
- Pimienta negra molida
La salsa César es una guarnición cremosa y de sabor intenso.
Cómo preparar la receta de salsa César para condimentar ensalada
- Primero, en el vaso de la batidora, coloca el aceite junto con el huevo crudo y el ajo sin el germen. Lucúa hasta que quede la consistencia de una mayonesa.
- A continuación, agrega el resto de los ingredientes: la salsa perrins, la mostaza y el jugo de limón. Vuelve a batir y pon las anchoas de a una hasta lograr el sabor ideal.
- Para terminar, deja enfriar la salsa César en la heladera y úsala en tu ensalada con lechuga, tostadas de pan, queso y pollo.
Cómo usar la salsa César
La salsa César es una de las recetas más populares del mundo, ya que es el aderezo perfecto para ensaladas por su toque cremoso y su sabor salado.
Para quienes quieran pasar de la ensalada, también se puede utilizar como guarnición de carnes o aderezo en sándwiches, milanesas o lo que te apetezca. Lo mejor es que está lista en 5 minutos.
Qué lleva la ensalada César
La ensalada César se prepara, tradicionalmente, con lechuga romana, trozos de pan tostado, jugo de limón, huevo, ajo, salsa perrins, mostaza, parmesano y pimienta. Sin embargo, su receta ha ido incorporando nuevos ingredientes como trozos de pollo.