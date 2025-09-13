Cómo preparar Salsa roquefort para pastas: la receta con 5 ingredientes y en 15 minutos

Recetas: salsa roquefort para pastas

La salsa de queso roquefort se prepara con pocos ingredientes y en tan solo 15 minutos. Te dejamos una receta exquisita compartida por Infobae.

Ingredientes:

100 g de queso roquefort

200 ml. de crema para cocinar

30 g de manteca

1 diente de ajo picado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

1 cda. de leche

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para cuatro porciones de pastas.

salsa roquefort (1) La salsa roquefort lleva ingredientes simples y eleva el sabor de cualquier plato de pastas, carnes o verduras. Foto: gentileza cocinatis.

Cómo preparar la receta de salsa roquefort, paso a paso

Primero, en una sartén, derrite la manteca a fuego medio. Si vas a usar ajo, agrégalo y cocina durante unos minutos hasta que se dore ligeramente. A continuación, suma la crema de leche líquida y mezcla bien. Cocina por unos 2 o 3 minutos hasta que la preparación comience a espesar. Luego, agrega el queso roquefort desmenuzado y revuelve hasta que se derrita por completo y quede una salsa homogénea. Para terminar, condimenta con sal y pimienta a gusto. Si la salsa queda espesa, agrega más leche y cocina a fuego bajo por unos minutos más.

¡Listo! La salsa de queso roquefort es perfecta para acompañar cualquier tipo de pastas, en especial los ñoquis de calabaza y nuez moscada.

Cómo conservar la salsa roquefort en la heladera

La salsa roquefort se puede conservar en la heladera durante 2 días, en un recipiente con tapa o cubierto con papel film. Para recalentarla, puedes hacerlo en una olla fuego bajo o en el microondas, agregando un chorrito de leche para alivianar la preparación.