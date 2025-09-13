Inicio Recetas Salsa
Intensa y cremosa

Cómo preparar Salsa roquefort para pastas: la receta con 5 ingredientes y en 15 minutos

Cremosa, intensa y gourmet, la salsa de queso roquefort es una de las recetas ideales para acompañar pastas, carnes o verduras

La salsa de queso roquefort es perfecta para acompañar todo tipo de pastas y tiene una receta rápida. Foto: gentileza univision.

La salsa roquefort es una de las recetas tradicionales de la cocina francesa, ya que los quesos azules son especialmente apreciados por la cultura culinaria del país europeo. Se trata de una guarnición para acompañar las pastas que se convierte en una experiencia de sabor y textura para el paladar

La textura cremosa de la salsa, combinada con la intensidad del roquefort, es ideal para quienes buscan lograr un plato de pastas gourmet en pocos minutos. Sin embargo, esta receta también es ideal para acompañar carnes, vegetales y snacks salados.

salsa roquefort (2)
La salsa roquefort es una receta simple y r&aacute;pida para acompa&ntilde;ar las pastas y darles un toque gourmet. Foto: gastronomiavasca.

Recetas: salsa roquefort para pastas

La salsa de queso roquefort se prepara con pocos ingredientes y en tan solo 15 minutos. Te dejamos una receta exquisita compartida por Infobae.

Ingredientes:

  • 100 g de queso roquefort
  • 200 ml. de crema para cocinar
  • 30 g de manteca
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cda. de leche

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para cuatro porciones de pastas.

salsa roquefort (1)
La salsa roquefort lleva ingredientes simples y eleva el sabor de cualquier plato de pastas, carnes o verduras. Foto: gentileza cocinatis.

Cómo preparar la receta de salsa roquefort, paso a paso

  1. Primero, en una sartén, derrite la manteca a fuego medio. Si vas a usar ajo, agrégalo y cocina durante unos minutos hasta que se dore ligeramente.
  2. A continuación, suma la crema de leche líquida y mezcla bien. Cocina por unos 2 o 3 minutos hasta que la preparación comience a espesar.
  3. Luego, agrega el queso roquefort desmenuzado y revuelve hasta que se derrita por completo y quede una salsa homogénea.
  4. Para terminar, condimenta con sal y pimienta a gusto. Si la salsa queda espesa, agrega más leche y cocina a fuego bajo por unos minutos más.

¡Listo! La salsa de queso roquefort es perfecta para acompañar cualquier tipo de pastas, en especial los ñoquis de calabaza y nuez moscada.

Cómo conservar la salsa roquefort en la heladera

La salsa roquefort se puede conservar en la heladera durante 2 días, en un recipiente con tapa o cubierto con papel film. Para recalentarla, puedes hacerlo en una olla fuego bajo o en el microondas, agregando un chorrito de leche para alivianar la preparación.

