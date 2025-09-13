Recetas: scones de limón sin harina ni manteca

Los scones de limón sin harina ni manteca son un postre liviano, fresco y perfecto para disfrutar en una tarde de té. Te dejamos la receta compartida por TN.

Ingredientes:

2 tazas de harina de avena (puedes procesar lls los copos)

1 taza de almidón de maíz (maicena)

1 huevo

3 cdas. de aceite de girasol

1/2 taza de azúcar (puede ser edulcorante)

1/2 taza de leche

Jugo y ralladura de 1 limón

1 cdita. de polvo de hornear

Una pizca de sal

Cómo preparar la receta de scones de limón sin harina ni manteca

Antes de comenzar a elaborar la receta, es importante encender el horno para tenerlo precalentado al momento de la cocción. Una vez hecho, prepara los scones con estos pasos simples:

Primero, mezcla los ingredientes secos. En un bowl, coloca la harina de avena, la maicena, el polvo de hornear, la azúcar y la sal. A continuación, agrega los húmedos: forma una masa con el huevo, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Agrega la leche de a poco la leche hasta obtener un bollo suave. Luego, estira la masa sobre la mesada enharinada con almidón de maíz hasta que quede de 2 centímetros de grosor. Corta círculos o triángulos para formar los scones. Coloca los scones de limón en una placa con papel manteca y cocina en el horno a 180 °C por 15 minutos. Deja entibiar y sirve con mermelada y tu infusión favorita.