Los scones de limón sin harina ni manteca son una receta primaveral suave y liviana para incorporar en la dieta. Foto: gentileza encasacookingspace.

Con la llegada de la primavera a la vuelta de la esquina, muchas personas buscan incorporar recetas saludables a su dieta. Es entonces cuando la harina tradicional y los ingredientes grasos, como la manteca, comienzan a quedar de lado. Afortunadamente, para todos los postres existen alternativas livianas, como estos scones de limón con avena y maicena.

Esta receta es perfecta para esta época del año, en la que la carrera por llegar en forma al verano nos puede llevar a nutrirnos mal. Los scones de limón sin harina ni manteca son una versión original y golosa que nos permite comer lo que queremos, sin resignar el sabor y la textura. Además, tienen ingredientes saludables llenos de proteínas y grasas saludables.

Scones de limón sin harina ni manteca

Recetas: scones de limón sin harina ni manteca

Los scones de limón sin harina ni manteca son un postre liviano, fresco y perfecto para disfrutar en una tarde de té. Te dejamos la receta compartida por TN.

Ingredientes:

  • 2 tazas de harina de avena (puedes procesar lls los copos)
  • 1 taza de almidón de maíz (maicena)
  • 1 huevo
  • 3 cdas. de aceite de girasol
  • 1/2 taza de azúcar (puede ser edulcorante)
  • 1/2 taza de leche
  • Jugo y ralladura de 1 limón
  • 1 cdita. de polvo de hornear
  • Una pizca de sal
Scones de limón sin harina ni manteca 2

Cómo preparar la receta de scones de limón sin harina ni manteca

Antes de comenzar a elaborar la receta, es importante encender el horno para tenerlo precalentado al momento de la cocción. Una vez hecho, prepara los scones con estos pasos simples:

  1. Primero, mezcla los ingredientes secos. En un bowl, coloca la harina de avena, la maicena, el polvo de hornear, la azúcar y la sal.
  2. A continuación, agrega los húmedos: forma una masa con el huevo, el aceite, el jugo y la ralladura de limón. Agrega la leche de a poco la leche hasta obtener un bollo suave.
  3. Luego, estira la masa sobre la mesada enharinada con almidón de maíz hasta que quede de 2 centímetros de grosor. Corta círculos o triángulos para formar los scones.
  4. Coloca los scones de limón en una placa con papel manteca y cocina en el horno a 180 °C por 15 minutos. Deja entibiar y sirve con mermelada y tu infusión favorita.
Scones de limón sin harina ni manteca 1

