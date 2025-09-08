Cómo preparar Jamón crudo casero: la receta del manjar argentino, facilísima y con 5 ingredientes

Para elaborar jamón crudo se requiere paciencia. El proceso tradicional implica salar, lavar, secar y curar la pierna de cerdo durante meses, para conservarla y desarrollar su sabor irresistible. Por eso es tan caro, pero no te preocupes: puedes preparar la receta casera.

jamón crudo cortado fiestas.jpg El jamón crudo es una de las recetas de origen español que se prepara durante meses, por lo que requiere paciencia.

Recetas: jamón crudo casero

La elaboración del jamón crudo casero es más simple de lo que parece. Te dejamos una receta facilísima de Juan Carlos Berro, compartida por Cocineros Argentinos. ¿Qué necesitas?