Cómo preparar Jamón crudo casero: la receta del manjar argentino, facilísima y con 5 ingredientes

Con una pata de cerdo, puedes preparar una de las recetas más codiciadas por los argentinos: jamón crudo casero

Antonella Prandina
Antonella Prandina
El jamón crudo es una receta de elaboración lenta con tiene un sabor auténtico e intenso. Foto: iStock.

El jamón crudo es una de las recetas de origen español que se elabora, principalmente, en los países con influencia española como Argentina. Se trata de una pata de pernil curada con sal, que no se cocina y se sirve cortado en lonchas finas. ¡No hay nada mejor que un sánguche de pan casero!

Para elaborar jamón crudo se requiere paciencia. El proceso tradicional implica salar, lavar, secar y curar la pierna de cerdo durante meses, para conservarla y desarrollar su sabor irresistible. Por eso es tan caro, pero no te preocupes: puedes preparar la receta casera.

El jamón crudo es una de las recetas de origen español que se prepara durante meses, por lo que requiere paciencia.

Recetas: jamón crudo casero

La elaboración del jamón crudo casero es más simple de lo que parece. Te dejamos una receta facilísima de Juan Carlos Berro, compartida por Cocineros Argentinos. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1 pernil de cerdo
  • 1,4 kg. de sal fina
  • 60 g de sal de cura
  • 600 g de azúcar
  • 1 cda. de pimienta molida
  • 1 cda. de nuez moscada
  • 2 l de agua

Al pasar la mano por el lado de la grasa de la pata de cerdo, ésta debe quedar engrasada. Si solo queda aceitosa, el pernil no sirve para hacer jamón crudo.

El jamón crudo casero se prepara con pernil, cuya superficie grasa debe dejar las manos grasosas y no aceitosas.

Cómo preparar una pata de jamón crudo, la receta casera paso a paso

  1. Lo primero que hay que hacer es deshuesar la pata del jamón. Para eso, sigue las indicaciones de Juan Carlos Berro en el video del final.
  2. A continuación, en un bowl, coloca la sal fina, la sal de cura, el azúcar, la pimienta y la nuez moscada. Mezcla bien.
  3. A continuación, coloca el pernil en un contenedor amplio y masajea con la mezcla de sal. Deja reposar en la heladera por 24 horas. Con lo que sobra, haz una salmuera agregando agua.
  4. Pasadas las 24 horas, pasa el pernil a otro recipiente más chico y cubre con el agua con peso para que no flote. Reserva en la heladera por 21 días.
  5. Luego, enjuaga el jamón crudo por una hora en agua fría y envuelve en papel celofán microporoso (escurrido o seco). Colócalo en una red de jamón con el extremo hacia la panza, apretando y moldeando el pernil.
  6. Para terminar, coloca una prensa sobre el jamón crudo y deja estacionar durante 4 meses a menos de 24 grados con ventilación. Reserva en el freezer hasta 6 meses.
