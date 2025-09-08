Las vainillas caseras son un clásico de la repostería argentina que se suelen consumir como acompañamiento del mate, café o chocolatada. Si embargo, no se reducen solo a eso y son mucho más versátiles: se usan para preparar tortas como tiramisú o el postre borracho, por ejemplo.

Lo mejor es que la receta casera de las vainillas no tiene conservantes ni aditivos, además de que cada uno puede elegir las cantidad de azúcar que desee añadirles.